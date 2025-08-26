¶¶ËÜ´ÄÆà¡õâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î³Ø¹»¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡¡¹â¹»À¸È¯¶¸¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤«¤Ã¤³¤è¡ª¡×
½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡¡THE LAST NIGHT¡×¡Ê±©½»±Ñ°ìÏº´ÆÆÄ¡¢9·î5Æü¸ø³«¡Ë³Ø¹»¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¾å±Ç²ñ¸å¤Ë¸¶Í´¼ù¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤ò¼õ¤±¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ê25¡ËÝ¯°æ³¤²»¡Ê24¡ËËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ê24¡Ë°ÂÀÆÀ±Íè¡Ê21¡ËÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¤é¡¢10Âå¤«¤é¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐÃÅ¡£²ñ¾ì¤Ï¡Ö¥¥ã¡¼¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡ª¡×¡Ö¶¿ÆØ¤ä¤Ð¤¤¤«¤Ã¤³¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤È²«¿§¤¤À¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡ÖÀï¤¦»Ñ¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤é±Ç²è´Û¤Ç¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¢âÃ±ÉÅÄ¤Ï¡Ö¥Ý¥Ã¥×¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÇÍ§Ã£¤äÎø¿Í¤È¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£