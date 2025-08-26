女優の橋本環奈（26）俳優の眞栄田郷敦（25）が26日、都内で映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」（羽住英一郎監督、9月5日公開）学校プレミアにサプライズ登場し、青春の思い出について語った。

Z世代を中心に人気を集めるホラー映画の最新作。上映会後に原祐樹プロデューサーの呼び込みを受け、櫻井海音（24）本田真凜（24）安斉星来（21）鈴木福（21）ら、10代から人気の高いキャスト陣がそろって登壇。会場は「キャー！」「かわいいんだけど！」「郷敦やばいかっこよ！」などと黄色い声が飛び交った。

イベントでは男性、女性チームに分かれ「青春あるある」をテーマにトークセッション。どちらが生徒たちから、多くの共感を得られるかの対決となった。男子チームは「イベントで気合いれがち」。眞栄田は「（髪の毛を）ちねちねしてました。僕の高校時代は束感を作るのがはやりだったのでちねちねしてました」と笑い、鈴木も「やらなくて後悔しているのでやったほうがいい。卒アルの写真は気合入れました」と回想した。

女子チームは「コンビニの自販機行きがち」とした。橋本は「この学校にコンビニ自販機があって生徒さんとかが生ハムをかっていると聞いて、私も高校生の時に学校の斜め前にあるコンビニで牛タンや生ハムを買っていたんです。一緒だなと思って」とほほ笑むと、生徒たちは「かわいい〜！」と大歓声。拍手の量で勝敗を決めた結果、僅差で女子チームが勝利した。