sumika、＜Vermillion’s＞ツアー さいたまスーパーアリーナ公演の映像作品発売決定
sumikaが10月22日に、LIVE BD&DVD「sumika Live Tour 2025『Vermillion’s』2025.6.29 at SAITAMA SUPER ARENA」をリリースすることが決定した。
本作には、sumikaが今年3月から全国33公演にわたり行ったツアー＜sumika Live Tour 2025『Vermillion’s』＞のファイナル公演である6月29日のさいたまスーパーアリーナ公演を全曲完全収録。恒例のメンバーによるオーディオコメンタリーも収録されている。
初回生産限定盤のみ付属するDISC2には「Bonus Track Live Movie」を4曲、sumikaのライブサポートメンバーを迎えた「ゲストメンバー座談会」、ツアーの裏側を追った「Documentary」を収録。
封入特典には、全100ページの「ツアーフォトブック」、限定コンテンツが見れる「NFCタグ入り ギターピック型キーホルダー」、見る角度で絵柄が変わる「レンチキュラーキーホルダー」、シリアルナンバー入りの「レプリカバックステージパスステッカー」が付属。ファンクラブ会員のみ応募可能な、ツアー全公演で撮影した「道中記」宛名＆サイン入りチェキの応募シリアルも封入されている。
本日20時には、本商品に収録されているライブ映像「ふっかつのじゅもん」がYouTubeにて特別公開される。
LIVE BD&DVD「sumika Live Tour 2025『Vermillion’s』2025.6.29 at SAITAMA SUPER ARENA」
2025.10.22 On Sale
予約：https://sumika.lnk.to/LiveTour2025_Vermillions
◼︎初回生産限定盤BD/DVD
BD：SRXL-596~598 11,800円（税込み）
DVD；SRBL-2395 10,590円（税込み）
三方背BOX入り ディスク2枚組
DISC 1Vermillion運命ふっかつのじゅもんリビドー1.2.3..4.5.6「伝⾔歌」惰星のマーチLove Laterシリウス透明Summer Vacation⾬天決⾏Starting OverVINCENTチェスターコパーポットメドレー（Amber〜カルチャーショッカー〜Babel〜ペルソナ・プロムナード〜グライダースライダー〜いいのに）Dang Ding Dong‘s -エス-
EN1. マイリッチサマーブルース
EN2. Lovers
EN3. 10時の⽅⾓
（オーディオコメンタリー入り）
DISC 2
Bonus Track Live Movie
ゲストメンバー座談会
Documentary
封入特典
・全100ページ ツアーフォトブック
・NFCタグ入り ギターピック型キーホルダー
・レンチキュラーキーホルダー
・シリアルナンバー入り レプリカバックステージパスステッカー
・ファンクラブ会員限定『道中記』宛名&サイン入りチェキプレゼント応募用シリアル（応募期間：2025年10月21日（火）00:00 〜2025年11月7日（月）23:59）
◼︎初回仕様限定盤（通常盤）
BD：SRXL-599 7,700円
DVD：SRBL-2398 6,600円
ディスク1枚組（初回生産限定盤DISC1と同内容）
封入特典（初回仕様限定盤のみ）
・ファンクラブ会員限定『道中記』宛名&サイン入りチェキプレゼント応募用シリアル（応募期間：2025年10月21日（火）00:00 〜2025年11月7日（月）23:59）
【購入特典】
2025年10月29日(水)に発売となるsumika『sumika Live Tour 2025『Vermillion’s』2025.6.29 at SAITAMA SUPER ARENA』 Blu-ray&DVDの購入特典が決定！
店舗別9種の特典となりますので、お早めにご予約ください
【対象店舗/特典内容】
sumika応援店特典：オリジナルポストカード
TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く) ：クリアファイル
HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルスクエア型缶バッジ（40mm×40mm）
TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）：オリジナルA3クリアカレンダー ※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外です。
楽天ブックス：オリジナルクリアポーチ
Amazon.co.jp：ビジュアルシート 5枚セット
セブンネットショッピング：オリジナルコンビニエコバッグ
Sony Music Shop：オリジナルスマホサイズステッカー
Sony Music Shop限定早期予約特典：オリジナルアクリルコースター
【Sony Music Shop限定早期予約特典】
Sony Music Shopの対象カートにて「sumika Live Tour 2025『Vermillion’s』2025.6.29 at SAITAMA SUPER ARENA』 Blu-ray&DVDを対象期間内にご予約いただいた方に、「オリジナルアクリルコースター」を差し上げます
Sony Music Shop限定早期予約特典ご予約対象期間：2025年8月26日(火)am1:00〜9月15日(月・祝)23:59まで
予約：https://www.sonymusicshop.jp/m/sear/groupShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=SRBL000002395&cd=G001902
