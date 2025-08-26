

Netflixは、2026年開催の野球世界大会「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」を日本では独占ライブ配信する（画像：Happiness-Likeness / PIXTA）

8月26日午前7時にNetflixは、2026年3月に開催される野球の世界大会「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」を日本では独占でライブ配信することを発表しました。

つまり、第6回大会となるWBC全47試合を日本で楽しめるのは“Netflixだけ”です。テレビの地上波中継が日本では行われないことがわかり、世間をざわつかせています。

日本が優勝した2023年の前回大会は、メディアが棲み分けられる形で放映されました。テレビ朝日系とTBS系での地上波中継に加えて、Amazonのプライム・ビデオが日本戦の全試合を配信し、1、2次ラウンドの日本戦以外はスポーツ専門チャンネルのJ SPORTSで放送されました。

決勝では、アメリカの大リーグで活躍する大谷翔平選手（現ロサンゼルス・ドジャース）をはじめとする侍ジャパンの活躍をこの目で見届けようと、テレビ朝日系による中継は平均世帯視聴率42.4％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）を記録しています。平日の午前中だったのにもかかわらず、かなりの高視聴率でした。

この決勝戦はプライム・ビデオでもライブ配信され、外出先やオフィスでの視聴を想定し、Amazonは急遽、システムのキャパシティーの積み増しを行い臨んだとか。当時この話を聞いた際、その様子はまさに嬉しい悲鳴という印象を受けました。

またAmazonが当時、「東京プール」と呼ばれる1次ラウンドグループ終了のタイミングで1200人を対象に行ったインターネット調査で興味深い結果もありました。

それは「WBCをタブレットなどのモバイルで視聴した」と回答した年齢区分で最も多かったのが20代で、全体の24.1%を占めていたことです。プライム・ビデオで試合を見た理由のうち「テレビを持っていないから」という回答があったことも見逃せません。わずか7％ながら、Amazon頼りだった人が一定数いたのです。

2024年11月に行われたボクシングのジェイク・ポール対マイク・タイソン戦。今回のWBCに限らず、Netflixはスポーツのライブ中継を強化していた（画像：Netflix）

とは言え、前回大会の配信はあくまでも「テレビの補完」という位置付けでした。だからこそ、今回の発表は状況が大きく一変したことを印象づけています。Netflixはワールド・ベースボール・クラシック・インク（WBCI）とWBCの日本における独占パートナーシップを結ぶという強力な関係を押し出しているからです。

発表リリースではMLB副コミッショナー、ビジネス＆メディア担当のノア・ ガーデン氏による公式コメントが掲載されています。WBCIがNetflixを選んだ理由は「このパートナーシップは、（中略）最先端のデジタルプラットフォームを通じてファンとのつながりを強化しようとする姿勢を示すもの」という言葉から読み取れます。

Netflixサイドも受けて立ちます。これまでの「ドラマ、アニメのNetflix」というイメージに加えて、「スポーツ中継“も”Netflix」という方向性を打ち出そうとしているようにも感じます。

Netflixの日本コンテンツを統括するバイスプレジデントの坂本和隆氏は「長年応援しているファンの方も、今回初めて野球を観る方も、それぞれのライフスタイルに合わせて大会を楽しんでもらえるよう、努めたい。Netflixを通じて、選手や大会の魅力をより身近に感じていただきたいと考えている」などとリリースで語っています。



Netflixコンテンツ部門バイスプレジデントの坂本和隆氏（画像：Netflix）

タイソンやビヨンセで話題に

Netflixは昨年からスポーツのライブ中継に乗り出しています。2024年11月にはボクシングのジェイク・ポール対マイク・タイソン戦を行い、世界にいる約3億人のNetflix会員のうち1億800万人がリアルタイムで視聴したことが公式発表されています。

同年12月にはプロアメリカンフットボールリーグがクリスマスに開催するアメリカの恒例行事「NFLクリスマスゲーム」をライブ中継し、エンタメ感満載のハーフタイムショーでは歌手のビヨンセがパフォーマンスを行い、話題性もたっぷりでした。

抜け目なく、加入者獲得にも繋げています。イギリスのデジタルアイの調査によると、Netflixの2024年第4四半期の新規加入者のうち24万9000人が、登録後に最初に視聴したコンテンツがNFLクリスマスゲームデーだったというのです。

日本で展開するWBC案件は、特定の国だけでライブ中継するというNetflixにとって初めての試みになります。ただ、Netflixはこれをきっかけに、すでに1000万世帯が加入する日本の会員数をさらに増やす気満々のはずです。技術面からマーケティングまで万全の準備を整えて、着実に進めていく様子が目に浮かびます。



2024年のNFLクリスマスゲームのハーフタイムショーは「ビヨンセ・ボウル」としてNetflixで独占配信中（画像：Netflix）

広告ビジネスの本命はスポーツ中継？

気になる広告展開はNetflix のライブ配信仕様です。広告つきの「スタンダード」プランに限らず、WBC中継では全プランで広告がつく予定です。

詳しい内容はまだわかっていませんが、イニング終了のタイミングのほか、球場のデジタルサイネージ部分で行われるケースもあり得そうです。



スポーツ中継がテレビから配信に移り変わる動きは世界的なトレンドになっている（画像：Netflix）

配信プラットフォームの広告ビジネスは今、勢いづいたところでもあり、スポーツ中継が本命とも言われています。高騰する放映権を回収する手段として有効だからです。スポーツ中継がテレビから配信に移り変わる動きは世界的なトレンドになっています。

イギリスの調査会社アンペア・アナリシスによると、世界全体でスポーツ放映権料に費やされている金額はおおよそ640億ドル（約9兆4500億円）で、そのうち配信系は125億ドル（約1兆8000億円）に上ります。まだまだ放送系の額には及ばないものの、配信系のシェア率は2021年の8％から右肩上がりに増えており、2025年は20％に達する見込みです。

スポーツ中継におけるこうした変化は、配信プラットフォームによる一方的な思惑というわけでもなさそうです。野球をはじめ各競技団体が若年層のファン獲得を狙って、デジタルマーケティングを重要視する傾向があるからです。

MLBは2025年にソーシャルに強い人気スポーツメディアのJomboy Mediaに出資し、戦略的パートナーシップを結びました。今後、主要試合でJomboyのコンテンツクリエイター人材を活用していくことが計画されています。競技団体も新規ファンの獲得に必死なのです。

世界でも群を抜く高齢化社会の日本では、地上波テレビ市場が収益面でいまだ強いのは事実で、地上波でも中継を続けるべきという声はしばらく絶えないでしょう。ただ、日本にも変わり目は訪れつつあるとは思います。Netflixのドラマの台詞「もうええでしょう」があっという間に世間で浸透したようなことが起こり得るのが今の流れだからです。

（長谷川 朋子 ： コラムニスト）