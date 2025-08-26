贈答用としても人気のブランドナシ「加賀しずく」の初競りが行われ、最高級品のプレミアムには、これまでの最高額となる1箱20万円の値が付きました。

石川県が開発した「加賀しずく」は大玉で酸味が少なく、上品な甘さが特徴です。



26日朝、金沢市中央卸売市場には約4.4トンが持ち込まれ、初競りが行われました。



髙槌 七海 アナウンサー：

「いよいよ競りが行われようとしています。今回の目玉は、こちら、6玉入りの桐箱に入ったプレミアムです。」

最高級品「プレミアム」は糖度13度以上で、特に大玉であるなど厳しい基準が設けられています。



これまでの最高値は、去年の1箱18万円でしたが、ことしは…



「ラスト、プレミアム～、プレミアム6玉・・・20万円809番」

金沢市内の青果店が、1箱20万円で競り落としました。



フルーツ坂野・坂野 浩章 社長：

「これだけ暑い日が続いていますし、大変な状況かと思いますので、少しでも励みになればと思い、お値段付けさせていただきました」



出荷されたナシは、26日の昼頃には店頭に並ぶということです。