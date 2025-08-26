多賀大社の最寄り

多賀町（滋賀県）とNEXCO中日本名古屋支社は2025年8月22日、名神高速上りの多賀スマートICが、2025年度冬に開通する予定と発表しました。

【地図】名神・多賀スマートICの位置

多賀スマートICは、多賀町とNEXCO中日本が共同で事業を進めています。彦根IC〜湖東三山スマートIC間のほぼ中間の位置に整備されます。

下り線側のスマートICは多賀SAに接続する形で2023年4月に開通。これに続き、上り線側は本線直結型で今冬に開通する予定です。

多賀町によると、多賀スマートICの整備により高速から10分で行ける範囲が拡大。これにより交通が分散され、並行する国道8号などの混雑緩和が期待されるといいます。また、多賀町から第三次医療施設の長浜赤十字病院（滋賀県長浜市）までの所要時間が現在の32分から、開通後は25分に短縮される見込みです。

さらに、多賀スマートICが多賀大社に近いことから観光客の増加も見込め、同じ滋賀県内の彦根城や湖東三山などとの周遊ルートが形成されることで、地域の活性化も期待できるとしています。

上り線側は町道や県道を介して国道307号に接続します。これにより名神上りから多賀大社までの所要時間は、現状の湖東三山スマートIC利用の10分から、多賀スマートIC利用の3分に短縮される見込みです。