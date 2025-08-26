集英社ゲームズ、「東京おもちゃショー2025」に「マンガボドゲ」を出展
【東京おもちゃショー2025】 開催日：8月28日～31日 会場：東京ビッグサイト
集英社ゲームズは、8月28日から31日まで東京ビッグサイトで開催される「東京おもちゃショー2025」にて、同社が発売しているマンガを題材としたボードゲーム「マンガボドゲ」を出展する。
マンガボドゲには「テニスの王子様 あぁんって言うゲーム」、「僕のヒーローアカデミア YOUR BEST MEMORY」、「DEATH NOTE人狼」など集英社の人気漫画を題材にしたボードゲームが多数ラインナップされている。
