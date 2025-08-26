画像は集英社ゲームズXアカウントのページ（https://x.com/ShueishaGamesJP/status/1959782782768681313）より

【東京おもちゃショー2025】 開催日：8月28日～31日 会場：東京ビッグサイト

集英社ゲームズは、8月28日から31日まで東京ビッグサイトで開催される「東京おもちゃショー2025」にて、同社が発売しているマンガを題材としたボードゲーム「マンガボドゲ」を出展する。

マンガボドゲには「テニスの王子様 あぁんって言うゲーム」、「僕のヒーローアカデミア YOUR BEST MEMORY」、「DEATH NOTE人狼」など集英社の人気漫画を題材にしたボードゲームが多数ラインナップされている。