◇ナ・リーグ ドジャース―レッズ（2025年8月25日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、本拠でのレッズ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席は一ゴロに倒れた。

パヘスの2打席連発となる2ランで3―0とリードを広げた5回1死で第3打席を迎えると、1ボール1ストライクからの3球目、低めスプリットを振り抜いたが、自打球が右足に直撃。「あぁっ」と叫んだ後に打席で崩れ落ちた。それでもすぐに立ち上がると、プレーを続行。4球目の同じような低めスプリットを狙ったが一ゴロに打ち取られた。

初回の第1打席は相手先発・グリーンに160キロ超の直球を連発され、最後はフルカウントからの6球目、スライダーを打ち上げ三飛に打ち取られた。3回無死一塁の第2打席は四球を選んで出塁。好機を広げたが後続が倒れ得点とはならなかった。

前日24日（同25日）のパドレス戦は4打数無安打で迎えた9回の第5打席で松井裕樹から日米通じて初めての一発となる45号ソロ。生還後はヤジられ続けたパ軍ファンに、笑顔でハイタッチする粋な“仕返し”。出場4試合ぶりのアーチで連敗ストップに貢献し、チームはパ軍と並んでナ・リーグ西地区で同率首位に浮上。地区優勝へのマジック31が点灯した。

この日は世界的人気を誇る男性グループ「BTS」のVが始球式を務め、試合前には大谷もあいさつを交わしてハグ＆握手、そして記念撮影するなど交流。Vはその後、スタンドから試合を観戦し、大谷が打席に入る際に拍手を送ったりスマートフォンで撮影した。