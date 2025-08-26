「サポーターが大好き」パリ五輪10番FW斉藤光毅がイングランド2部QPRに完全移籍!
QPR(イングランド2部)は25日、パリ五輪代表FW斉藤光毅(24)を完全移籍で獲得したことを発表した。
斉藤は2021年に横浜FCからロンメル(ベルギー2部)へ完全移籍し、2022年夏から2シーズンにわたってスパルタ・ロッテルダム(オランダ1部)へ期限付き移籍。昨季はQPRにレンタル加入し、リーグ戦39試合の出場で3ゴール2アシストを記録した。
また、これまで各年代別の日本代表を経験し、昨年夏のパリオリンピックにも参加。10番を背負って3試合に出場し、グループリーグ突破に貢献した。
クラブ公式サイトによると、斉藤は「とても幸せです。僕はQPRのファンなので、本当に嬉しいです」と笑顔でコメント。「プレーするのが楽しみです。ゴールとアシストを決めたいと思っています。これは僕にとってもチームにとっても大切なことです」と意欲を示している。
今回の決断には、サポーターの存在も大きな理由になったという。「それは僕にとって、とても大切なことです。試合に出てボールを受けた時、サポーターが僕の名前を歌ってくれました。彼らのことが大好きなんです」と語った。
斉藤は2021年に横浜FCからロンメル(ベルギー2部)へ完全移籍し、2022年夏から2シーズンにわたってスパルタ・ロッテルダム(オランダ1部)へ期限付き移籍。昨季はQPRにレンタル加入し、リーグ戦39試合の出場で3ゴール2アシストを記録した。
また、これまで各年代別の日本代表を経験し、昨年夏のパリオリンピックにも参加。10番を背負って3試合に出場し、グループリーグ突破に貢献した。
今回の決断には、サポーターの存在も大きな理由になったという。「それは僕にとって、とても大切なことです。試合に出てボールを受けた時、サポーターが僕の名前を歌ってくれました。彼らのことが大好きなんです」と語った。