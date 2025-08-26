¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡ª¡×3Ç¯À¸½÷»Ò¥¨¡¼¥¹¤¬¸«¤»¤¿¡È»þ¤ò»ß¤á¤ë¡É¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö°ì½ÖÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊñÙ¤µ¤ì¤¿¡ª¡×
¡ÚU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°2025¡¡½÷»Ò¡Ûºù²Ö³Ø±à¹âÅù³Ø¹» 73¡¼70 ·ÄÀ¿¹âÅù³Ø¹»¡Ê8·î24Æü¡¿Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£ HAPPINESS ARENA¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛñÙ¤µ¤ì¤¿¡ª¥¨¡¼¥¹¤Î¡È»þ¤ò»ß¤á¤ë¡É¥Õ¥§¥¤¥ó¥È
¡¡·ÄÀ¿¹âÅù³Ø¹»¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë¤Îß·ÅÄ¼ùÆà¤¬¡È»þ¤ò»ß¤á¤ë¡É¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤«¤é¹âÂ®¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤òÄÀ¤á¤¿¡£Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âÂç¶½Ê³¤À¡£
¡¡8·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿U18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°2025¤Ç·ÄÀ¿¤Ï¡¢ºù²Ö³Ø±à¹âÅù³Ø¹» ¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½÷²¦¤òÁê¼ê¤Ë¡¢70¡¼73¤ÈÀËÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡19¡¼21¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤ÎÆþ¤ê¡¢3Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤¬°µ´¬¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤»¤ë¡£º¸45ÅÙ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿ß·ÅÄ¤Ï¡¢¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡£¼«¿È¤Ë2¿Í¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢º¸¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥§¥¤¥Ð¡¦¥Ø¥ó¥ê¡¼¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤ò¸«¤»¤ë¡£¤³¤ÎÆ°¤¤ËÁê¼ê¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤Î¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢ß·ÅÄ¤Ï¥×¥ì¡¼¥¥ã¥ó¥»¥ë¤«¤é¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¥´¡¼¥ë²¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥í¡¼¥¿¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡ABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤È¤â¤ä¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ªº£¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤â¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ñ¥¹¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¡£µ»½Ñ¤¬¸÷¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö´°àú¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¯¡×¡Ö°ì½ÖÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊñÙ¤µ¤ì¤¿¡ª¡×¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤â¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤Èß·ÅÄ¤Îµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Îß·ÅÄ¤Ï¡¢36Ê¬44ÉÃ¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î18ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿U18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°2025¡Ë