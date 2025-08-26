山田優が、夫・小栗旬と恋人に発展した当時の気持ちについて明かすシーンがあった。

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。25日は夏休み編2025第5話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、スペシャルゲストとして山田優。なお、今回は通常より1泊多い3泊4日の旅となっている。

「いかがですか？2泊3日、3泊4日で恋をするという高校生たち」と井上から聞かれた山田は「ちゃんと（気持ちが）熟したい」と短い旅で気持ちを決めなければいけない高校生たちに想いを寄せる。そして「今の旦那さんは、別に一目惚れっていうわけではない？」と聞かれると「あ、全然！」と即否定。「付き合う感じでもなかった？」とさらに聞かれると、「うん、タイプじゃなかったです」と告白、スタジオのかすも「ええ！？」驚きの表情。

さらに井上は「変なこと聞きますよ。じゃあ友達期間が長かったわけじゃないですか？友達感が拭いきれずに、恋に発展しないことが『今日好き』多いんですよ」と説明、友達感が出てなかなか本気の恋に進まない『今日好き』を例に、「何きっかけで、恋人でもええかってなったんですか？」とグッと踏み込んだ質問を投げかける。山田は「なんか一緒にいて本当楽で、『あ、この人かも』って」と一緒にいるうちに惹かれていったと明かした。

かすが「結婚もチラつきました?」と聞くと、山田は「基本、毎回恋愛する人とは結婚っていうことをイメージしてる」と説明。すると井上は「『今日好き』の子たちもそうです!」とビシッとカメラ目線、そして「ゆってやったぞ!」とドヤり、スタジオは笑いに包まれた。




