堀未央奈、美脚際立つミニワンピ姿に反響「可愛すぎる」「上品で素敵」
【モデルプレス＝2025/08/26】元乃木坂46で女優の堀未央奈が25日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】堀未央奈、美脚際立つミニワンピ姿
堀は、テレビ朝日「森香澄の全部嘘テレビ」（9月17日26時17分〜）に出演することを報告。「久しぶりに会えた香澄さんと東ブクロさんと3人でとある企画をしました」と番組の内容について説明した。写真では、ネイビーのミニ丈フリルワンピースを着用し、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「上品で素敵」「スタイル抜群！」「美脚が眩しい」「お人形さんみたい」「出演楽しみにしてます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】堀未央奈、美脚際立つミニワンピ姿
◆堀未央奈、ミニワンピで美脚見せ
堀は、テレビ朝日「森香澄の全部嘘テレビ」（9月17日26時17分〜）に出演することを報告。「久しぶりに会えた香澄さんと東ブクロさんと3人でとある企画をしました」と番組の内容について説明した。写真では、ネイビーのミニ丈フリルワンピースを着用し、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「上品で素敵」「スタイル抜群！」「美脚が眩しい」「お人形さんみたい」「出演楽しみにしてます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】