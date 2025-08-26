「ハイキュー！！」カフェ、東京・大阪・宮城で開催 烏野高校のパスタや店舗限定パフェなど提供
【女子旅プレス＝2025/08/26】青春バレーボールアニメの金字塔『ハイキュー！！』のテーマカフェ「ハイキュー！！〜勝利への道筋カフェ〜」が、2025年9月5日（金）より東京にて、9月11日（木）より大阪と宮城にて、期間限定オープンする。
【写真】ファミマと「ハイキュー！！」コラボ
アニメ『ハイキュー！！』は、原作が「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて2012年12号から2020年33・34合併号まで連載された古舘春一による高校バレーボールを題材にした日本の漫画作品。
カフェのコンセプトは、“勝利への道筋を表現したカフェ”。感動的なストーリーの軌跡を辿るような、工夫を凝らしたメニューやグッズが多数用意され、ファンは作品の世界観にどっぷり浸る特別な時間を過ごすことができる。
メニューは、各高校の特徴を表現したフードやデザートはもちろん、各チームのカラーをアイスやフルーツ、ソースで表現したパフェも登場。
パフェは、東京、大阪、宮城それぞれの店舗で取り扱い内容が異なる。
さらに、勝利に向かって奮闘する選手たちの姿をイメージした、描き起こしミニキャラ20体を使用したオリジナルグッズや特典なども登場。ファン垂涎の限定アイテムを手に入れるチャンスだ。
事前予約は8月27日（水）12時から開始。劇場版のヒットで高まる熱気をそのままに、ファンを魅了する内容となるだろう。（女子旅プレス／modelpress編集部）
＜開催概要＞
■東京/表参道：BOX cafe＆space表参道店／2025年9月5日（金）〜10月7日（火）
東京都渋谷区神宮前5‐13‐2 パインアンダーフラット 地下1階
■大阪/阿倍野：BOX cafe＆space天王寺MIO店／2025年9月11日（木）〜10月10日（金）
大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館 11階
■宮城/仙台：BALLER:S イオンモール新利府店／2025年9月11日（木）〜10月10日（金）
宮城県宮城郡利府町新中道3-１-１ イオンモール新利府南館 2階
【Not Sponsored 記事】
【写真】ファミマと「ハイキュー！！」コラボ
◆「ハイキュー！！〜勝利への道筋カフェ〜」3都市で開催決定
アニメ『ハイキュー！！』は、原作が「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて2012年12号から2020年33・34合併号まで連載された古舘春一による高校バレーボールを題材にした日本の漫画作品。
◆フォトジェニックな限定メニューが続々登場
メニューは、各高校の特徴を表現したフードやデザートはもちろん、各チームのカラーをアイスやフルーツ、ソースで表現したパフェも登場。
パフェは、東京、大阪、宮城それぞれの店舗で取り扱い内容が異なる。
さらに、勝利に向かって奮闘する選手たちの姿をイメージした、描き起こしミニキャラ20体を使用したオリジナルグッズや特典なども登場。ファン垂涎の限定アイテムを手に入れるチャンスだ。
事前予約は8月27日（水）12時から開始。劇場版のヒットで高まる熱気をそのままに、ファンを魅了する内容となるだろう。（女子旅プレス／modelpress編集部）
＜開催概要＞
■東京/表参道：BOX cafe＆space表参道店／2025年9月5日（金）〜10月7日（火）
東京都渋谷区神宮前5‐13‐2 パインアンダーフラット 地下1階
■大阪/阿倍野：BOX cafe＆space天王寺MIO店／2025年9月11日（木）〜10月10日（金）
大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館 11階
■宮城/仙台：BALLER:S イオンモール新利府店／2025年9月11日（木）〜10月10日（金）
宮城県宮城郡利府町新中道3-１-１ イオンモール新利府南館 2階
【Not Sponsored 記事】