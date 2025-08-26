Galaxy Tab S10 Lite

サムスン電子ジャパンは、タブレット「Galaxy Tab S10 Lite」と完全ワイヤレスイヤフォン「Galaxy Buds3 FE」を9月19日に発売する。価格は各オープン。

Galaxy Tab S10 Lite

グレー

Vision Booster搭載の約10.9インチの大画面と最大600nitsの明るいディスプレイ、直感的に操作できる付属のSペン、Samsungのインテリジェント機能により、創造性と生産性を一段と引き上げるとするタブレット。カラーはグレー、シルバー、コーラルレッドの3色展開。

ディスプレイは、ブルーライトを抑えて長時間の視聴でも目の負担を軽減。CPUはExynos 1380、メモリ容量は6GB、ストレージ容量は128GBで、最大2TBのmicroSDカードが使用可能。OSはAndroid 15。検索中の複数タブの切り替えや、アプリを横断したアイデア出しなど、日常の作業をスムーズにこなすとする。

シルバー

コーラルレッド

勉強からクリエイティブなアイデアの発想まで、場所を問わず集中力とインスピレーションを支えるインテリジェント機能が搭載。付属のSペンは瞬時の反応性と滑らかな精度を備え、通話中にアイデアをメモしたり、通学途中にサッと図面をスケッチしたりと、思いついた時にどこでも思考を整理し、作業を進める柔軟性を提供。

Samsung Notesアプリのインテリジェント機能は、手書きメモを整える手書き入力のヘルプや、数式を瞬時に解く数式ソルバーなど、日々の思考を整理し、効率を高めるという。簡単な注釈から詳細な書き込みまで、インポートしたPDF上に直接書き込み、アプリを切り替えることなく完成度の高いファイルを出力できる。

画面上のどこからでも直感的に検索や翻訳ができる、かこって検索を搭載。視聴中、読書中、作業中でも集中したまま、必要な情報に瞬時にアクセスできる。また、「Book Cover Keyboard - AI Key」に搭載されたGalaxy AI Keyを使うことで、作業中にアイデア出しやサポートをAIから即座に受けられ、スマートで創造的なパートナーとして活用できるとしている。

サードパーティー製のアプリでは、気軽に体験できる限定特典を用意。Goodnotesの1年間無料フルバージョン、CLIP STUDIO PAINTの6か月無料体験(初回サブスクリプション20%オフ)、LumaFusionの66％割引、1か月無料のCreator Passサブスクリプション、NotionのPlusプラン1か月無料体験(Notion AI付き)などが利用できる。

8,000mAhの大容量バッテリーと急速充電に対応し、頻繁な充電を心配することなく、エンターテイメントを楽しんだり、図書館での夜遅くまでの勉強にも安心して利用できるとする。

外形寸法は約165.8×254.3×6.6mm(縦×横×厚さ)。重量は約524g。

Galaxy Buds3 FE

Galaxy Buds3 FE ブラック

アクティブノイズキャンセリング(ANC)など、プレミアム機能を魅力的な価格で提供できるよう設計したという、エントリーモデルの完全ワイヤレスイヤフォン。カラーはブラック、グレーの2色。

Bluetooth 5.4準拠で、コーデックはAAC、SBC、SSC(Samsung Seamless Codec)。

グレー

満員電車で静かに過ごしたい時や、風の強い場所で通話する時、そして帰り道を彩るお気に入りのプレイリストを聞く時など、どんな場面でも活躍するように設計したとし、大型のスピーカーにより、深みのある低音とクリアな高音で、豊かでパワフルなサウンドを実現。

強化されたANC機能で、周囲のノイズを効果的に低減し、より没入感のあるリスニング体験を提供するという。

騒がしい環境でも会話がクリアに聞き取れる通話用ノイズキャンセル機能のCrystal-Clear Callテクノロジーも搭載。マイクの位置もユーザーの口元に向けて音声を拾いやすく最適化されており、より優れた音声認識で通話品質がさらに向上したとのこと。

ブレードをつまむだけで簡単に操作を選択可能。スワイプすることで音量調節も行なえる。オートスイッチ機能により、音声アクティビティを自動で検知。Samsung Galaxyデバイス間での接続をスムーズに切替えられ、中断することなく音声を楽しめる。音声アシスタントにも対応する。

スマホでGalaxy AI通訳アプリを使うことで、外国語の講義を聞いたり、他言語ともスムーズに会話できる翻訳機能も使用できる。

連続再生時間はANCオンで最大6時間。重量はイヤフォンが約5g、充電ケースが約41.8g。