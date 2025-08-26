見取り図リリー、ネイリスト試験の結果に放心　3カ月に及ぶ修行の成果に「テレビとかじゃなく…」

8月24日（日）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、長期密着プロジェクト第3弾となる見取り図・リリーの「プロネイリスト」資格挑戦の結果が明らかになった。

誰も合否を知らない状態で、スタジオで通知はがきを開封するリリー。緊張感が走るなか最初に現れた文字は…。

【映像】「エグかった…」静かな会場に響き渡る盛山の合格祈願エール

美術の教員免許をもちアートにも精通するリリーが、「絵本作家」「映画製作」に続き今回挑んだのは「プロネイリスト」。「レディー・ガガのネイリストになる」ことを目標に掲げ、「JNAジェルネイル技能検定試験」を受験した。

仕事の合間を縫ってネイルスクールに通い、猛勉強と猛特訓を重ねたリリーは、試験本番当日「緊張しますね」と言いつつも「すべてのできることはやりました」と自信を見せる。相方・盛山晋太郎のエールも受け、いざ試験に臨んだ。

VTRが終わると、スタジオのリリーに結果通知のはがきが手渡された。はがきは開封されておらず、スタッフも含めまだ誰も結果を知らない状態にスタジオは緊張に包まれる。

下の端から恐る恐るはがきをめくっていくリリー。最初に現れた文字は「期待」だったため、「“次回に期待します”の期待かもしれん」とまだ合否はわからない様子。そして思い切って一気に開封したところ、「合格されました」の文字が飛び込んできた。

これにはゲストのリンダカラー∞・Denがガッツポーズして喜びをあらわにすると、「ネイリスト誕生だ！」とリリーを祝福。同じくゲストのROIROMの2人も拍手を送っていた。

心の底からほっとしたような表情を浮かべたリリーは「テレビとかじゃなくホントに嬉しい」と感無量の様子。「嬉しい、良かった」を連発すると、「次の級もいこうかな」と意欲を見せる。これには盛山も「こいつ高みを目指してる！すごいやん」と驚いていた。