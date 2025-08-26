YouTuberになに、赤ノースリーブドレス姿で美肌全開「色っぽい」「腕細くて綺麗」
【モデルプレス＝2025/08/26】人気YouTuber・になにが25日、自身のInstagramを更新。赤いノースリーブドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】164cm54kgの美女、ほっそり二の腕際立つノースリドレス姿
になには、赤いノースリーブドレス姿を公開。椅子に座りドリンクを手にしたエレガントな姿で、大人っぽい魅力を発揮している。
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「素敵」「腕細くて綺麗」「エレガント」「ギャップすごい」「美しすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆になに、赤いノースリーブドレス姿披露
