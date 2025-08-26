¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡Û¥¥ê¥ó¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ëSPRING VALLEY BREWERY´Æ½¤¡¢¡Ö·ÜÆù¤Î»³Ü¥¾Æ¤¡×¡Ö²ìÌÐ¤Ê¤¹¤ÎÍÈ¤²¤Ó¤¿¤·¡×¤ò´ØÀ¾¸ÂÄêÈ¯Çä
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï8·î26Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSPRING VALLEY BREWERY¡×´Æ½¤¤Î¡Ö·ÜÆù¤Î»³Ü¥¾Æ¤¡×(320±ß)¡¢¡Ö²ìÌÐ¤Ê¤¹¤ÎÍÈ¤²¤Ó¤¿¤·¡×(298±ß)¤Î2¼ïÎà¤ò¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý(¼¢²ì¸©¡¢µþÅÔÉÜ¡¢ÂçºåÉÜ¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢ÆàÎÉ¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¡¢»°½Å¸©(°ìÉôÅ¹ÊÞ))¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
SPRING VALLEY BREWERY´Æ½¤¡Ö¤Á¤ç¤¤¥Ç¥ê¡×È¯Çä
ºòÇ¯Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ð¥ì¡¼¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼µþÅÔ´Æ½¤¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¤¥Ç¥ê¡×¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£º£²óÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢´ØÀ¾¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÎÁÍý¤ä¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ2¼ïÎà¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£»³Ü¥¤ä²ìÌÐ¤Ê¤¹¤Ê¤É´ØÀ¾ÃÏÊý¤ÇÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤¿»³Ü¥¾Æ¤¤äÍÈ¤²¤Ó¤¿¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤È¡ÖSPRING VALLEY BREWERY Ë½á¥é¥¬¡¼ 496¡×¤ä¡¢¡ÖSPRING VALLEY BREWERY ¥·¥ë¥¯¥¨¡¼¥ë Çò¡×¤È¤Î¥Õ¡¼¥É¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
º¸¡ÖSPRING VALLEY BREWERY Ë½á¥é¥¬¡¼ 496¡×(350ml´Ì269±ß/500ml´Ì357±ß)/±¦¡ÖSPRING VALLEY BREWERY ¥·¥ë¥¯¥¨¡¼¥ë Çò¡×(350ml´Ì269±ß)
·ÜÆù¤Î»³Ü¥¾Æ¤¤Ï¡¢·ÜÆù¤ò»³Ü¥Æþ¤ê¤Î¾ßÌý¥¿¥ì¤ò¤«¤±¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¡£ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Î¿Í»²¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï»³Ü¥Æþ¤ê¤Î¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤ÇÏÂ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç·ÜÆù¤È¤ÎÁêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ë½á¥é¥¬¡¼ 496¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·ÜÆù¤Î»³Ü¥¾Æ¤¡×(320±ß)
²ìÌÐ¤Ê¤¹¤ÎÍÈ¤²¤Ó¤¿¤·¤Ï¡¢ÁÇÍÈ¤²¤·¤¿²ìÌÐ¤Ê¤¹¤Ë¾ßÌý¤È³ï¤Î»Ý¤ß¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡¢¤À¤·½Á¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤·¤ß¹þ¤ó¤À¾¦ÉÊ¡£³ïÀá¤ÈÂçº¬¤ª¤í¤·¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç³ï¤ÎÉ÷Ì£¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£ µ¬³Ê³°ÉÊ¤Î²ìÌÐ¤Ê¤¹¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ë¥¯¥¨¡¼¥ë Çò¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ìÌÐ¤Ê¤¹¤ÎÍÈ¤²¤Ó¤¿¤·¡×(298±ß)
