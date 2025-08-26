今回は、お嫁さんに意地悪ばかり言ってくる上、同居をしたがる義母を黙らせた話を紹介します。

「こんな狭い家で老後を過ごしたくない」という義母に…

「ケチで意地悪なことばかり私に言う義母。ただ義母は遠方に住んでいるので、あまり会わないのが救いですがね。

そしてある日、都内に家を買ったので義両親を招待したんです。義母には交通費（新幹線代）を請求された上、ウチに来るなり文句ばかりでウンザリ。

『狭い家ね〜お金がなかったの？』『こんな狭い家で老後を過ごしたくない』という義母の言葉に、耳を疑いました。義母はどうやら近い将来、私たちと同居するつもりだったようで……。

『こんな性悪ババアと同居なんか絶対に無理……』と思った私は、『5億払ってくれたら、同居してあげてもいいですよ？』と義母に言ってやりました。義母はむっとした表情で黙っていました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年5月）

実際、都内に（場所にもよりますが）ある程度の広さの家を建てるとなると、5億かかってもおかしくないですしね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。