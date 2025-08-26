救急や外科医・薬剤師の仕事を、家族で楽しく体験できる「一宮西病院 救急フェス2025」9/7開催＜愛知・一宮市＞
一宮西病院(愛知県一宮市)は9月7日、「救急フェス2025」を、一宮西病院B棟1階で開催する。時間は10時〜15時。
救急フェス2025
イベント当日は、子どもから大人まで楽しみながら医療の世界を体験できるプログラムを用意する。
体験コーナーでは、心肺蘇生やドクターカー乗車など、救急の仕事を楽しく理解できる「こども救急体験」を6回実施。整理券制で、当日9:40から配布する。
本物そっくりの器具を使って、消化器外科医や脳神経外科医が教えてくれる「外科医体験」(一部整理券制、当日9:40から配布)、包帯や聴診器を使った「看護師体験」、車椅子の使い方や介助のコツを学ぶ「リハビリ体験」、お菓子を使い薬剤師の調剤体験ができる「薬剤師体験」のほか、「アナウンサー体験」「医療コスプレ体験」など、盛りだくさんの内容となっている。
また、心肺蘇生法や脳卒中、熱中症について学べる大人向け市民公開講座も開催する。医療講演は、事前予約制。
大人向け市民公開講座
そのほか、「キミとアイドルプリキュア♪ ショー」(観覧無料)、地元の特産品を販売する「あんずマルシェ」、スタンプラリーなども実施される。
