柏木由紀子＆酒井和歌子、寄り添う姿にファン感動「憧れのツーショット」「姉妹のよう」
女優の柏木由紀子が26日にインスタグラムを更新。女優の酒井和歌子との2ショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】姉妹のように仲良く寄り添う柏木由紀子＆酒井和歌子（2枚）
柏木が「酒井和歌子ちゃんとのおうちランチ」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、淡いピンクのトップスの柏木と、淡いブルーのカーディガンを羽織った酒井が、仲良く笑顔で寄り添う姿が収められている。
柏木と酒井の2ショットに、ファンからは「爽やかなお二人大好きです」「憧れのツーショット」「姉妹のように見えるお二人ですね」などの声が相次いでいる。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」インスタグラム（@yukiko_kashiwagi）
【別カット】姉妹のように仲良く寄り添う柏木由紀子＆酒井和歌子（2枚）
柏木が「酒井和歌子ちゃんとのおうちランチ」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、淡いピンクのトップスの柏木と、淡いブルーのカーディガンを羽織った酒井が、仲良く笑顔で寄り添う姿が収められている。
柏木と酒井の2ショットに、ファンからは「爽やかなお二人大好きです」「憧れのツーショット」「姉妹のように見えるお二人ですね」などの声が相次いでいる。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」インスタグラム（@yukiko_kashiwagi）