cocomi¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÌ¥Î»¡¡Êì¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¤¬25Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛCocomi¡¢È´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Cocomi¤¬¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤·¤¿Æü¤ÎÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹!!¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡¢¸üÄì¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹õ¤ÇÅý°ì¤·¤¿Áõ¤¤¤ÎÈà½÷¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¾Ð´é¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸üÄìÂçÂçÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢Êì¤Î¹©Æ£¤ò¤Ï¤¸¤á3.7Ëü·ï¤Î¡È¤¤¤¤¤Í¡ª¡É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
3ºÐ¤«¤é¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡¢¤½¤·¤Æ11ºÐ¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤ë¡£2021Ç¯1·î¡¢Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È2021¡×¤Ë¥½¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£2022Ç¯4·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øde l¡Çamour¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2023Ç¯11·î¤Ë¤Ï2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMélancolie¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Åìµþ¡¦µªÈø°æ¥Û¡¼¥ë¤Ç¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
