「#神奈川に住んでるエルフ」が実写ドラマ化およびTVアニメ化決定！
マイクロマガジン社は、同社が刊行する作品「#神奈川に住んでるエルフ」の実写ドラマ化およびTVアニメ化（ライトアニメ）が決定したことを明らかにした。
「#神奈川に住んでるエルフ」は、Webマンガサイト「コミックELMO」で連載中の鎧田氏によるマンガ作品。実写ドラマは9月30日よりtvkテレビ神奈川「猫のひたいほどワイド」内で放送、TVアニメは12月より同じく「猫のひたいほどワイド」内で放送が開始される。
実写ドラマ化＆TVアニメ化を記念した「コミックELMO」の特設サイトをはじめ、ドラマ・アニメ公式SNS、ドラマティザーサイトも開設されている。
実写ドラマ「#神奈川に住んでるエルフの『どきどき！エルフどき！』」
放送形態：実写ドラマ
スケジュール：9月30日～
放送局：tvkテレビ神奈川・チバテレ・テレ玉3局同時ネット放送
放送日時：毎週火曜12時～13時30分「猫のひたいほどワイド」内で放送
※12時～13時30分の「3局ネット枠」で放送のため、チバテレ・テレ玉でもご覧いただけます。
【キャスト＆スタッフ】
横浜のエルフ：吉高志音
川崎の人間：赤澤遼太郎（猫ひたＯＢ・川崎出身）
横須賀のエルフ：田倉暉久（猫ひた現役・月曜グリーン）
茅ヶ崎のエルフ：朝田淳弥（猫ひた現役・火曜グリーン）
相模原のエルフ：畠山理温（猫ひた現役・火曜ブルー）
町田のオーク：赤羽流河（猫ひた現役・木曜レッド）
監督・脚本：吉田ウーロン太
（敬称略）
TVアニメ「#神奈川に住んでるエルフ」
放送形態：TVアニメ
スケジュール：12月※放送開始日時未定
放送局：tvkの情報番組「猫のひたいほどワイド」（略称：猫ひた）内にて放送
※「3局ネット枠」で放送のため、チバテレ・テレ玉でもご覧いただけます。
神奈川県に住む皆さま、神奈川県に縁のある皆さまのおかげで「#神奈川に住んでるエルフ」がtvkでドラマ化、アニメ化することになりました！
キャストの皆さま、スットコエルフやオークになってくれてありがとうございます。
アニメの方も続報をお待ちください！
(C)2025 Yoroida (C)2025 MICRO MAGAZINE, INC.
(C)鎧田／マイクロマガジン社／ドラマ「#かなエル」製作委員会
(C)鎧田／マイクロマガジン社／アニメ「#かなエル」製作委員会