8月26日 発表

マイクロマガジン社は、同社が刊行する作品「#神奈川に住んでるエルフ」の実写ドラマ化およびTVアニメ化（ライトアニメ）が決定したことを明らかにした。

「#神奈川に住んでるエルフ」は、Webマンガサイト「コミックELMO」で連載中の鎧田氏によるマンガ作品。実写ドラマは9月30日よりtvkテレビ神奈川「猫のひたいほどワイド」内で放送、TVアニメは12月より同じく「猫のひたいほどワイド」内で放送が開始される。

実写ドラマ化＆TVアニメ化を記念した「コミックELMO」の特設サイトをはじめ、ドラマ・アニメ公式SNS、ドラマティザーサイトも開設されている。

実写ドラマ「#神奈川に住んでるエルフの『どきどき！エルフどき！』」

放送形態：実写ドラマ

スケジュール：9月30日～

放送局：tvkテレビ神奈川・チバテレ・テレ玉3局同時ネット放送

放送日時：毎週火曜12時～13時30分「猫のひたいほどワイド」内で放送

※12時～13時30分の「3局ネット枠」で放送のため、チバテレ・テレ玉でもご覧いただけます。

【キャスト＆スタッフ】

横浜のエルフ：吉高志音

川崎の人間：赤澤遼太郎（猫ひたＯＢ・川崎出身）

横須賀のエルフ：田倉暉久（猫ひた現役・月曜グリーン）

茅ヶ崎のエルフ：朝田淳弥（猫ひた現役・火曜グリーン）

相模原のエルフ：畠山理温（猫ひた現役・火曜ブルー）

町田のオーク：赤羽流河（猫ひた現役・木曜レッド）

監督・脚本：吉田ウーロン太

（敬称略）

TVアニメ「#神奈川に住んでるエルフ」

放送形態：TVアニメ

スケジュール：12月※放送開始日時未定

放送局：tvkの情報番組「猫のひたいほどワイド」（略称：猫ひた）内にて放送

※「3局ネット枠」で放送のため、チバテレ・テレ玉でもご覧いただけます。

【原作者・鎧田氏 メッセージ】

神奈川県に住む皆さま、神奈川県に縁のある皆さまのおかげで「#神奈川に住んでるエルフ」がtvkでドラマ化、アニメ化することになりました！

キャストの皆さま、スットコエルフやオークになってくれてありがとうございます。

アニメの方も続報をお待ちください！

(C)2025 Yoroida (C)2025 MICRO MAGAZINE, INC.

(C)鎧田／マイクロマガジン社／ドラマ「#かなエル」製作委員会

(C)鎧田／マイクロマガジン社／アニメ「#かなエル」製作委員会