びっくりドンキーで「月見」フェア - お月様のようなたまごがのった「月見てりたまマヨバーグディッシュ」など発売
アレフが展開する「びっくりドンキー」は8月27日、「日本の秋に、月見ハンバーグ。」フェアを開始する。
日本の秋に、月見ハンバーグ。
秋空に浮かぶまんまるお月様のようなたまごがのった2種のバーグディッシュと、１種のサイドメニューが期間限定で登場する。
「月見てりたまマヨバーグディッシュ」(S 1,370円/M 1,550円/L 1,850円)は、黒みりんを使用したオリジナルてりやきソースが特徴。甘辛な味わいとまろやかなコクが楽しめる。
「月見てりたまマヨバーグディッシュ」(S 1,370円/M 1,550円/L 1,850円)
「ベーコンエッグベネバーグディッシュ」(S 1,370円/M 1,550円/L 1,850円)は、ベーコン、マッシュポテト、オランデーズソースに卵黄を組み合わせた食べ応えのある一品。
「ベーコンエッグベネバーグディッシュ」(S 1,370円/M 1,550円/L 1,850円)
「月見てりたまマヨポテト」(790円)は、揚げたてホクホクのフライドポテトに甘辛なオリジナルてりやきソースとマヨネーズを加え、卵黄とたまごサラダをのせた、おつまみとしてもぴったりな一品。
「月見てりたまマヨポテト」(790円)
なお、S、M、Lはハンバーグのサイズであり、それぞれ150g、200g、300gとなる(写真のハンバーグはLサイズ)。また、夜10時以降に注文する場合は、10%の深夜料金が加算される。
商品概要
日本の秋に、月見ハンバーグ。
秋空に浮かぶまんまるお月様のようなたまごがのった2種のバーグディッシュと、１種のサイドメニューが期間限定で登場する。
「月見てりたまマヨバーグディッシュ」(S 1,370円/M 1,550円/L 1,850円)は、黒みりんを使用したオリジナルてりやきソースが特徴。甘辛な味わいとまろやかなコクが楽しめる。
「ベーコンエッグベネバーグディッシュ」(S 1,370円/M 1,550円/L 1,850円)は、ベーコン、マッシュポテト、オランデーズソースに卵黄を組み合わせた食べ応えのある一品。
「ベーコンエッグベネバーグディッシュ」(S 1,370円/M 1,550円/L 1,850円)
「月見てりたまマヨポテト」(790円)は、揚げたてホクホクのフライドポテトに甘辛なオリジナルてりやきソースとマヨネーズを加え、卵黄とたまごサラダをのせた、おつまみとしてもぴったりな一品。
「月見てりたまマヨポテト」(790円)
なお、S、M、Lはハンバーグのサイズであり、それぞれ150g、200g、300gとなる(写真のハンバーグはLサイズ)。また、夜10時以降に注文する場合は、10%の深夜料金が加算される。
商品概要