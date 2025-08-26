のん、自然体の魅力にファン釘付け「世界一かわいい」「素敵ですね」
女優ののんが25日にインスタグラムを更新。雑誌のオフショットを公開すると、ファンから反響が集まった。
【別カット】のん、カフェで涼しげな表情（ほか8枚）
のんが投稿したのは雑誌『BRODY』（白夜書房）からのオフショット。複数公開されている写真には、カジュアルな装いの彼女がカフェでくつろぐ様子や撮影中のクールな表情、リラックスした笑顔が収められている。投稿の中でのんは「プリンもカフェオレも美味しかった」とつづっている。
彼女の投稿にファンからは「世界一かわいい」「素敵ですね」「わあ〜！ 素敵」などの声が相次いでいる。
■のん
1993年生まれ、兵庫県出身。宮藤官九郎の脚本による連続テレビ小説『あまちゃん』（2013年）のヒロイン、天野アキを演じ話題に。劇中のセリフ「じぇじぇじぇ」は流行語になるなど、社会現象にもなった。アーティストとしても活動しており、2023年6月28日にはセカンドアルバム「PURSUE」をリリース。近年は草なぎ剛の主演映画『新幹線大爆破』での運転士役が「かっこいい」と話題になっている。
引用：「のん」インスタグラム（＠non_kamo_ne）
