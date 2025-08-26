「下水道」が４位にランクイン、道路陥没への対策が本格始動へ＜注目テーマ＞ 「下水道」が４位にランクイン、道路陥没への対策が本格始動へ＜注目テーマ＞

★人気テーマ・ベスト１０

１ ステーブルコイン

２ データセンター

３ 地方銀行

４ 下水道

５ 人工知能

６ 仮想通貨

７ 半導体

８ 防衛

９ ＪＰＸ日経４００

１０ 円高メリット



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「下水道」が４位にランクインしている。



今年１月に埼玉県八潮市の県道交差点で起きた大規模な道路陥没事故は、社会に衝撃を与えた。下水道管腐食が原因とされており、全国的にも老朽化した下水道の予防保全や点検・補修などのインフラ再構築の必要性が叫ばれている。



直近では２５日に、国土交通省が国道４７３９カ所で地下の空洞を確認し、１１９カ所については陥没する懸念が高いとする調査結果をまとめ公表している。１１９カ所すべてで修繕に着手し、早急に完了させることを目指す。この調査は、国道のうち橋やトンネル区間を除く２万８１０キロを対象としており、５カ年計画で実施する計画だ。今回２０２４年度についてはこのうち３０７９キロを調査したという。国交省は今年３月に、トンネルなどを除く国道の全区間を調査する方針を開示しており、２８年度までに残りの約１万８０００キロも調べる予定だ。こうした国策の動きを背景として、株式市場でも下水道インフラ関連は投資対象として息の長いテーマとなりそうだ。



大盛工業<1844.T>、ＮＪＳ<2325.T>、日水コン<261A.T>、日本ヒューム<5262.T>、ベルテクスコーポレーション<5290.T>、ブルーイノベーション<5597.T>、栗本鐵工所<5602.T>、日本鋳鉄管<5612.T>、水道機工<6403.T>、メタウォーター<9551.T>などが関連銘柄として注目度が高い。



出所：MINKABU PRESS