¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾Åç½¨½Ó¡Ê54¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖBlue¡¡Ocean¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼ç±é±Ç²è¡ÖDear¡¡Stranger¡¿¥Ç¥£¥¢¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î12Æü¤Ë¼ç±é±Ç²è¡ÖDear¡¡Stranger¡¿¥Ç¥£¥¢¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£2020Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÊë¤é¤¹¥¢¥¸¥¢¿ÍÉ×ÉØ¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢Â©»Ò¤ÎÍ¶²ý»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉ×ÉØ¤¬Êú¤¨¤ëÈëÌ©¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê²ÈÂ²¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£À¾Åç¤Ï9³ä±Ñ¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡À¾Åç¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤Î±éµ»¤ò¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âºÇ½é¤ÏÈ¯²»¤¬¤È¤«¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â·ë¶É¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤È¡£ÆâÌÌ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Î¿¿Íø»ÒÅ¯Ìé»á¤Ï±Ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤è¤ê¤â´¶¾ðÅª¤Ê¼Çµï¤ò½Å»ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´ÆÆÄ¤¬ºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤ÎÀ¨¤¤È¯²»¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ÆÄ¾¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤à¤·¤í¸ÀÍÕ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ê±Ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤¬¾å¼ê¤¯²ó¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´¶¾ð¤¬ÆâÌÌ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¤¥¯¤òÀ¨¤¯´î¤Ö´ÆÆÄ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤íËÜÅö¤Ë´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¹¤®¤Æ±Ñ¸ì¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Æ¥¤¥¯¤ÎÊý¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤À¤«¤éµÕ¤Ë¤¢¤Þ¤êÈ¯²»¤Î¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡