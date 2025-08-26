ユカリアが反発、ツナグＧＨＤとの共同事業領域を介護業界へ拡大◇ ユカリアが反発、ツナグＧＨＤとの共同事業領域を介護業界へ拡大◇

ユカリア<286A.T>が反発している。２５日の取引終了後、ツナググループ・ホールディングス<6551.T>との戦略的業務提携契約に基づく共同事業の第２弾として、ユカリア子会社のクラーチに対する採用支援を９月に開始すると発表しており、好材料視されている。



クラーチは、ツナググループによるアセスメントを通じた採用活動の評価、及び効率化と強化に向けた施策の提案・支援を受けることで、持続可能な人材基盤の構築を図る。これにより、共同事業の領域を医療業界から介護業界へ拡大することになる。なお、同件が２５年１２月期業績に与える影響は軽微としている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS