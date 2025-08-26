2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。女性芸能人部門の第2位は、こちら！（初公開日 2025/06/24）。

NHK連続テレビ小説『あんぱん』で、ヒロイン・のぶ（今田美桜）の妹・蘭子役を好演している河合優実。とりわけ印象的だったのが、第38話だ。

〈「子供たちにもそう教えちゅうがかや？ 兵隊になって戦争に行きなさい、命を惜しまずに戦いなさいって。豪ちゃんみたいに名誉の戦死をしなさい、戦死したら、立派やって言いましょうって」〉

想いを確かめあった豪（細田佳央太）が戦死し、悲しみに暮れる蘭子が、軍国教育を行う姉に詰め寄る場面。それまで口数が少なく、感情を露わにしてこなかった蘭子が、のぶに激しい言葉を浴びせる。セリフに頼らずに感情を表現する“静”の演技から、鬼気迫る“動”への変化は見事というしかない。

一際目を惹く『あんぱん』での演技

『あんぱん』のキャスティングが発表された当初、筆者は「主人公の妹役は、河合優実にとって役不足ではないか」と感じていたが、第38話に至るまでの一連のエピソードを見て、そのような考えは完全に覆された。『あんぱん』で一番目を惹くのは河合優実の演技――そんな声も多く耳にする。

「時代の寵児」「時代を象徴するミューズ」「豊かな表現と圧倒的な輝き」「卓越した演技力や存在感」「新しい時代のキーパーソン」――。ここ数年の河合優実についての記事についた枕詞だ。「我々はいま、河合優実の時代に生きている」というのもあった。これらの言葉はけっして大げさではない。それだけのキャリアを積み、作品の中で輝きを放ってきた。



24歳にして多数の映画・ドラマで高い評価を得てきた

現在24歳にして、出演した映画、ドラマは数知れず。デビュー直後から多くの映画賞を獲得し、『あんのこと』（2024年）、『ナミビアの砂漠』（2024年）、ドラマ『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』（NHK、2023年）などの主演作は軒並み高い評価を得てきた。

日本アカデミー賞最優秀主演女優賞にも輝いたが、彼女にとってはほんの通過点でしかないだろう。俳優・河合優実はどのように生まれ、育ってきたのか。彼女の言葉からあらためてたどってみたい。

医師の父と看護師の母のもとに生まれ、ハーフだと公言

2000年、練馬区にて映画好きの医師の父と歌が好きな看護師の母の間に生まれた。河合自身はハーフだと公言している。三人姉妹の長女。幼い頃はあまり協調性がなく、他の子どもたちがおままごとをしている傍らで、ひたすら色水を作っているような子どもだった。中学生、高校生になると、学級委員やリーダーに選ばれるようになる。通信簿には、よく「裏で冷静にみんなを見ている」と書かれていたという（「Web LEON」2022年3月19日）。

小3の頃からダンスを始め、進学した都立国際高校でもダンス部に入部して熱中。ダンスや演劇が盛んな学校で、行事のたびに踊ったり歌ったりしていた。この頃から表現を仕事にしたいと漠然と考えるようになっていたが、周囲に相談しても本気で取り合ってはもらえなかった。

俳優を志したのは高校3年生の夏

河合が俳優の道に進もうと決意したのは、高校3年になっていた2018年8月。文化祭で上演するため、ミュージカル『コーラスライン』をもとに、オーディションを受ける学生たちが自分自身のバックグラウンドや夢を語る舞台を作り上げた。タイトルは『平成最後の夏だった』。

ちょうど準備中に東京で上演されていた『コーラスライン』を見て感動した河合は、俳優の道に進むことを心に決める。そして自分たちで作った舞台で、自分の書いたセリフを舞台の上で叫んだ。「夢ぐらい見させろ！」。舞台を見た友人たちは感動で涙し、母は進路を認めることにしたという。河合は当時のことを、このように記している。

「確かで肉体的な体験で、たまらないことだった」

〈「自分たちの手でつくりあげたものを見た人たちが、声をあげて笑ったり涙を流したりしている。感動をしている。それは魔法のような、でも確かで肉体的な体験で、たまらないことだった。『こんなに楽しいことは他にないな』と頭の中ではっきりと思った日があった。だからこんなに楽しいことを一生やりたいと思った」（「CINEMAS＋」2023年2月3日）〉

もう一つ、河合の人生を変えた作品がある。山中瑶子監督の自主映画『あみこ』（2018年）だ。

「女優になります。変なことを言ってると思うかもしれませんが…」

もともと映画を観ることは生活の一部で、父の影響で子どもの頃から三谷幸喜や北野武、クエンティン・タランティーノの作品などに親しんできた。もっとも衝撃を受けた作品はラース・フォン・トリアーの『ダンサー・イン・ザ・ダーク』（2000年）。「音楽の異質さと物語の展開すべてに衝撃を受けて、観終わったあと、過呼吸のようになってしまった」と振り返っている（前出「Web LEON」）。

俳優の道を進むことに決めた河合が足を運んだのが、知り合いの俳優が出演している映画『あみこ』（2017年）だった。『あみこ』の内容にも、自分と年があまり変わらない若いスタッフが作っていることにも強い刺激を受けた。その後、再度劇場に足を運んだ河合が、山中監督に手紙を渡したエピソードはよく知られている。手紙にはこう書かれていた。

〈「女優になります。まだ何の経験もないのに変なこと言ってると思うかもしれないですが、いつかキャスティングリストに入れてください」（『あさイチ』2024年7月26日）〉

『あみこ』を観た翌日、河合のインスタグラムにDMが届いた。『あみこ』を上映している映画館で見かけたので、自分が準備している作品に出演してもらえないかという内容だった。送り主は、現在は写真家としても活動する芝山健太監督。河合は『平成最後の夏だった』を観劇してもらった上で、作品への出演を決める。これが主演デビュー作『よどみなく、やまない』（2019年）となる。

18歳で事務所に所属…デビュー当初に抱えていた“葛藤”

偶然が重なった末のドラマチックなデビュー。さらに自分で応募して、緒形拳が設立した芸能事務所・鈍牛倶楽部への所属も決まった。順風満帆に見えるが、河合はあるコンプレックスを抱いていた。それは18歳でのデビューは遅すぎるのではないかという思いだ。

〈「18歳で活躍している人もいるじゃない。その人たちをテレビで見ていると、今考えると当たり前だけど、18歳で世に出ているということは、その人たちは子役からやっている。それに最初、すごくコンプレックスを抱いていて。事務所のオーディションとか受けるときも、『スタートは遅いかもしれませんが……』みたいに、誰にも責められてもいないのに勝手に言い訳をしていた」（『ボクらの時代』2024年6月9日）〉

しかし、普通の子どもとして歩んできた10代の経験を活かして、またたく間に映画への出演を重ねていく。『サマーフィルムにのって』（2021年）、『由宇子の天秤』（2021年）などで、ヨコハマ映画祭最優秀新人賞をはじめ、数多くの新人賞を獲得。2022年には実に8本の映画に出演している。舞台にも出演し、大人計画の『フリムンシスターズ』（2020年）、『ドライブイン カリフォルニア』（2022年）では、阿部サダヲとも共演した。

評価されても浮かれることなくクールなまま

情熱的に突っ走って、愛する世界への切符を手に入れた。だけど、冷静さも彼女の持ち味の一つ。どれだけオファーが増えても、どれだけ高く評価されても、浮かれることはなかった。彼女独特のクールな眼差しで、自分のことも俯瞰して見ていたようだ。

〈「数が増えていくことで怖いなと思うのは、こなしてしまうことです。現場に行ってセリフを言っちゃえば演じたことになってしまうので、それは絶対にしたくないと思います。ファストにしたくないんですよね。そこは常に気を付けています」（「CinemaCafe.net」2023年2月23日）〉

同じインタビューでは「消費のサイクルに飲まれないようにしたいと思っています」とも語っている。どこまでもクールだ。

そんな中、彼女の存在が爆発的に多くの人に知られる瞬間がやってくる。ドラマ『不適切にもほどがある！』（TBS、2024年）で、80年代からやってきた阿部サダヲ演じる主人公の一人娘であるツッパリ少女・純子を演じたのだ。

