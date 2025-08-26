【エルサレム＝福島利之】イスラエル軍は２５日、パレスチナ自治区ガザ南部のハンユニスにあるナセル病院を攻撃し、パレスチナの保健当局によると、記者５人を含む少なくとも２０人が死亡した。

イスラエル軍による再三にわたる記者の殺害に対し、国際社会の非難の声が高まっている。

ロイター通信などによると、攻撃は２回あった。１回目の攻撃を受け、救助隊員や記者が駆けつけた中で無人機（ドローン）などで２回目の攻撃が行われた。この攻撃でロイター通信やＡＰ通信、中東の衛星テレビ局アル・ジャジーラとそれぞれ契約するカメラマンら５人に加え、医療従事者や救急隊員らも死亡した。

イスラエル軍は攻撃を認めた上で、「無関係な個人への被害は遺憾だ。記者を標的にしていない」と主張した。軍参謀総長が今回の攻撃について調査を指示したという。

ガザの保健当局によると、ナセル病院はガザ南部で稼働する唯一の病院。ガザ当局によると、２０２３年１０月にガザで戦闘が始まって以降、ガザで殺害された記者は２４０人以上に上る。パレスチナ自治政府の議長府は２５日、「記者への攻撃は国際法違反だ」と指摘し、フランスやカタールなどが非難する声明を出した。