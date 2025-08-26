競泳の世界ジュニア選手権（ルーマニア）を終えた日本選手団が２６日、成田空港に帰国した。大橋信（１６）＝枚方ＳＳ＝は、平泳ぎ３種目で３つのメダル（２００メートル銀、１００メートル銀、５０メートル銅）、リレー種目で２つの金メダルを獲得。ただ目標の平泳ぎ３冠には届かず、「個人種目は優勝を期待されていたし、自分もできると思っていた。大舞台でベストタイムを出さないといけないし、悔しい気持ちが大きい」と唇をかんだ。

７月の近畿高校選手権２００メートル平泳ぎで、１３年ぶりに高校記録を塗り替える２分６秒９１の好タイムをたたき出し、一気に注目を浴びた“ロス五輪の星”。今回の世界ジュニア選手権では「（レース）直前になると勝てるのかなと不安になってしまう」と、大舞台独特の緊張感で実力を発揮できなかったが、それでも今夏の世界選手権（シンガポール）と比較して銀メダル相当の２分７秒５６で泳いだ。

１６歳らしい一面もあり、ゲームとお菓子に夢中。オンラインゲームでは「ブロスタ」がお気に入りで、オフラインゲームでは「ブロックブラスト」が得意だという。「ゲームはいつもやっていて落ち着く。いつも通りになれるので、（大会中も）たくさんしました」と笑顔を見せた。また現地のお菓子も調達したと明かし、「試合に影響ない程度で食べた。サワークリーム味にハマっていて、（現地の）サワークリーム味のポテチも買いました」と笑った。

今後は国民スポーツ大会（９月１３〜１５日、滋賀）に出場予定で、ベストに迫る好タイムを狙っていく。最終的には３年後のロサンゼルス五輪での頂点が目標だ。「五輪に急に行って急に決勝メダル争いだと、自分は緊張でつぶれてしまう。来年のアジア大会、再来年の世界選手権に出場して決勝に残って、その場の雰囲気に慣れるようにしたい。（２８年は）五輪切符を勝ち取って、オリンピックでメダルとか優勝を狙いたい」と思い描いた。