タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムと公式ブログを更新。部活動に励む長男のために用意した補食を紹介し、フォロワーからのアドバイスを取り入れた様子を公開しました。

【写真を見る】【 小倉優子 】 「冷え過ぎないようにタオルで包む」フォロワーからのアドバイスを取り入れた部活中の長男のための補食テクニック





小倉さんは自身のインスタグラムで「今日も長男は朝から部活へ お昼までの補食です！」と投稿。前回の投稿でフォロワーから寄せられたアドバイスを参考にしたことも明かしています。









投稿された写真には、ミニクーラーボックスに入れた補食が写っています。保冷剤の上に冷凍今川焼きと冷凍ゼリーを配置し、唐揚げおにぎりとお稲荷さんは冷え過ぎないようにタオルで包むという工夫が見られます。









小倉さんは「オニギリ用ホイル、カステラ、スープポットのフルーツ、巾着など これから色々試してみたいと思います」とコメントし、今後も子どものための補食作りに意欲を見せています。







また公式ブログでも同様の内容を投稿。「お昼ご飯までの補食です インスタで教えていただいたお稲荷さんも入れてみました！おにぎりの中身は、唐揚げを入れました」と詳細を紹介しています。







小倉さんは「おにぎりは、冷え過ぎなかったようで良かったです」とコメントしており、子どもの様子をしっかり確認する母親の姿勢も感じられます。







この投稿に、「冷凍の今川焼き、食べる頃にはふんわりしていて凄く良いですよね！」「部活頑張りますね 暑いから熱中症には気を付けて欲しいです」「夏場の捕食の用意は大変ですよね。子供たちが健康に夏を乗り切れるよう、お互いがんばりましょうね」などの声が寄せられています。

