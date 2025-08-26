女優・宮粼あおい（３９）の最新姿にネットは衝撃に包まれた。

宮粼は２５日に都内で行われたマクドナルドの期間限定商品「月見ファミリー」の発表会に出席。１７年来の大ファンだというお笑いコンビ・ジョイマンと参加した。

月見バーガーをほうふつさせる鮮やかな黄色のトップスとパンプス姿。ジョイマンの新ネタをノリノリで披露して盛り上げた。

この姿に、ネット上では「宮粼あおい可愛いなぁ」「ずっと可愛らしい人だわ 時が止まってる」「一生可愛くてキレイ」「びっくり 綺麗なママ」「宮粼あおいちゃん、ｅａｒｔｈの初代務めた頃やソラニンの頃から好きなのだけど、久しぶりに見ても変わらず可愛い」と、昔と変わらぬキュートさにほれぼれ。

また「３９にみえんやん、、めちゃくちゃ可愛い」「宮粼あおいちゃんあれで３９歳なのーー可愛すぎる」「宮粼あおいちゃん３９歳になってもこんなにラブリーさを持っているの世界の七不思議」「寄り道マックのポスターの子かわいい〜と思ったら宮粼あおい（３９）で横転」と、年齢に驚く声が殺到した。

宮粼はプライベートでは、元Ｖ６で俳優の岡田准一と２０１７年１２月に再婚している。