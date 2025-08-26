◆米大リーグ メッツ１３―３フィリーズ（２５日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）

メッツの千賀滉大投手が２５日（日本時間２６日）、本拠のフィリーズ戦に先発したが、５回途中３失点で降板し、８勝目はならなかった。チームは同地区首位に逆転勝ちし、カード初戦を制した。

初回先頭のターナーにいきなり三塁打を打たれ、２番シュワバーの二ゴロで生還を許した。３回は２死二、三塁でボームに右前に２点適時打を打たれ、０―３とされた。４回に３―３と追いついてもらったが、５回先頭のリアルミュートに四球を与えたところで降板となった。４回０／３で９３を投げ、６安打３失点３四球４奪三振。防御率は２・７３となった。

千賀は６月１２日（同１３日）の本拠地・ナショナルズ戦で一塁へのベースカバーに入った際に右太もも裏を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入り。７月１１日（同１２日）の敵地・ロイヤルズ戦で復帰したが、６月１２日の７勝目を最後に２か月以上、白星なしとなった。

負傷前後の感覚の違いを質問された千賀は「ボールに正しく力が伝わってる感覚があまりないかなと。なんとかそれでも試合をちゃんと作りたいなっていう思いもありながら、マウンドに上がってます」と告白。今後の修正については「それをしない限りチームの足を引っ張ることになる。本当に自分自身、チームの力になりたいって気持ちがある。そこを自分で解決していきたい」と前を向いた。

ＩＬから復帰後８試合で計３５イニングを投げ、防御率５・４０と苦しいマウンドが続いている。