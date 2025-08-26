国際卓球連盟（ITTF）は26日、2025年第35週の世界ランキングを発表した。

■トップ30には4選手

男子シングルスでは「ヨーロッパ・スマッシュ」の3回戦で同ランク17位の韓国・アン ジェヒョンに2ー3で惜敗しベスト16で敗退となった張本智和（トヨタ自動車）が日本勢最高位の3位をキープ。

同大会2回戦でパリ五輪銀メダリストに敗れた松島輝空（木下グループ）が22位、ベスト16入りした戸上隼輔（井村屋グループ）が23位、篠塚大登（愛知工業大）が27位となり、4選手がトップ30入りしている。

また、同じく16強の宇田幸矢（協和キリン）は34位、田中佑汰（金沢ポート）は36位、及川瑞基（岡山リベッツ）が55位にランクイン。

72位には茺田一輝（早稲田大）、80位には吉村真晴（SCOグループ）、81位には村松雄斗（霧島整形外科病院）、83位に吉山僚一（日本大）、87位に吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）がそれぞれ名を連ねている。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2025年8月26日更新）

■トップ100以内の男子日本選手ランキング

3位（-）：張本智和

22位（↓ 20位）：松島輝空

23位（↑ 26位）：戸上隼輔

27位（↓ 25位）：篠塚大登

34位（↑ 37位）：宇田幸矢

36位（↓ 34位）：田中佑汰

55位（↓ 49位）：及川瑞基

72位（↓ 69位）：茺田一輝

80位（↓ 76位）：吉村真晴

81位（↓ 77位）：村松雄斗

83位（↓ 81位）：吉山僚一

87位（↑ 86位）：吉村和弘

