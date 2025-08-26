「べらぼう」井之脇海＆小野花梨にNHK鈴木奈穂子アナ「この2人が並んでいると涙が出そうに」

NHKの鈴木奈穂子アナ（43歳）が、8月26日に放送された情報番組「ニュースーン」（NHK）に出演。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で夫婦役を演じた井之脇海と小野花梨の揃っての出演に「この2人が並んでいると涙が出そうになりますね」と語った。



大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に出演している井之脇海と小野花梨が、番組のゲストとして登場。



小野が演じる役は亡くなったことから、博多華丸は「このたびはどううも……」と挨拶。鈴木奈穂子アナも「この2人が並んでいると涙が出そうになりますね」と話す。



小野は笑いながら「おかげさまで元気です」と話し、井之脇も「会えて良かったです」と笑った。



番組では炭酸水で炊いたお米などを食べるシーンがあり、大河ドラマの中では米が手に入らず悲劇的な展開が描かれたことから、視聴者より「2人が美味しいお米をたくさん食べられている姿が見られて良かったです」というメッセージも寄せられた。