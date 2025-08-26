井之脇海、“海”の由来は「母が横須賀の海が好きで、海のように広い心を持ってほしい」

俳優の井之脇海（29歳）が、8月25日に放送された情報番組「ニュースーン」（NHK）に出演。名前の“海”は「母が横須賀の海が好きで、海のように広い心を持ってほしい」と由来を説明した。



大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に出演している井之脇海が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。



伊藤海彦アナが「私、海彦って言って海がつくんですけど。（井之脇の“海”の）何か由来とかは？」と質問すると、「出身が横須賀市で、母が横須賀の海が好きで、海のように広い心を持ってほしいというので名付けていただきました」と答える。伊藤アナは「全く一緒です！神奈川の海で、海のように心の広い男になってほしいという意味で」と驚く。



さらに徳橋達也アナが、NHKきっての横浜ベイスターズファンであると話すと、井之脇も「ベイスターズファンです」とコメント。最後に伊藤アナが「ベイスターズへの期待もいいですか、今シーズンの」とコメントを求めると、井之脇は「なんとかAクラスに残っていただきたいので、残りの試合、応援しています」と語った。