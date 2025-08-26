今日26日も各地で気温が上がり、富山市では正午までの最高気温が37℃を超えるなど、午前中から危険な暑さになっている所も。都心も35℃に迫り、今日猛暑日になれば、9日連続で今年22日目の猛暑日となり、過去最多・最長記録に並ぶ見込み。熱中症に厳重な警戒をしてください。

今日26日も危険な暑さ 都心は猛暑日の記録更新か

今日26日も各地で気温が上がり、依然として猛烈な暑さが続いています。

正午までに、全国のアメダス地点の中で最も気温が上がっているのが富山市で37.1℃を記録。

群馬県桐生市や千葉県市原市の牛久でも36℃を超えるなど、午前中から危険な暑さになっている所があります。





東京都心は33.8℃まで上がり、35℃に迫っています。東京都心の過去の年間猛暑日の最多記録は2023年の22日、猛暑日連続最長記録は、2022年の9日です。今日26日も都心で猛暑日となれば、9日連続で今年22日目の猛暑日となり、過去最多・最長記録に並ぶ見込みです。熱中症に厳重な警戒をしてください。

暖気が北日本まで覆う 8月末も危険な暑さ

上の図は、この先の暖気の予想図で31日午前9時のものです。



赤い色の表示は、上空約1500メートル付近で18℃以上のエリアを示しており、晴れれば35℃前後まで上がる域となります。北日本まで平年を大幅に上回る暖気に覆われる見込みで、厳しい暑さとなるでしょう。

8月最終日も厳しすぎる暑さ 40℃迫る所も

明日27日は前線の通過で、日本海側から雨雲がかかるでしょう。日中、晴れ間の広がる太平洋側ほど、各地で猛烈な暑さが続く見込みで、熱中症に厳重な警戒が必要です。

東京都心は明日27日も36℃予想で、今日26日、明日27日に35℃以上が観測されれば、猛暑日の連続記録、最多記録ともに過去の記録を上回ります。歴史的な猛暑となるかもしれません。



28日以降は、関東などいったん猛暑が落ち着くものの、8月最終日の31日は再び35℃以上の猛暑日となるでしょう。名古屋は39℃と40℃に迫る見込みです。

9月に入っても、すぐには猛烈な暑さはおさまらず、まだまだ真夏並みの熱中症対策が欠かせない日が続きそうです。これまでに例がないような、危険な残暑が続くため、十分気を付けてお過ごしください。