「PACIFIC FURNITURE SERVICE(パシフィックファニチャーサービス)」の新作、組み合わせ自由な木製ウォールシェルフ『System Wall Shelf』を2025年8月22日(金)より店舗限定で販売を開始。

PACIFIC FURNITURE SERVICE『System Wall Shelf』

発売日 ： 2025年8月22日

販売ルート： PACIFIC FURNITURE SERVICE 店舗

「PACIFIC FURNITURE SERVICE(パシフィックファニチャーサービス)」の新作、組み合わせ自由な木製ウォールシェルフ『System Wall Shelf』を2025年8月22日(金)より店舗限定で販売を開始しました。

組み合わせが自由なウォールシェルフは、あるととても便利ですが、既存のもので探すと金属のものはあっても、木製でいい感じのものはビンテージしかありません。

ビンテージ品は、破損した際に修理やパーツの買い足しが難しいため、購入をためらうこともあります。

そこで、組み合わせ自由な木製ウォールシェルフ『System Wall Shelf』が誕生しました。

組み合わせを自由に変えることや、追加していくことも可能です。

壁を背負わせることもできますが、パーティションとして間仕切りにも使えます。

自分のライフスタイルの移行に合わせて、キャビネットや棚板を増やすことも減らすこともできます。

長く使ってぜひ次の世代まで受け継いでいってください。

この商品は店舗限定での販売となります。

1-Span

2-Span

3-Span

店舗名 ： PACIFIC FURNITURE SERVICE 恵比寿SHOP

所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿南1-20-4

アクセス： 恵比寿駅 西口 徒歩5分

営業時間： 平日 12:00-19:00／土日祝日 11:00-19:00(水曜日定休)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 組み合わせを自由に選べる！PACIFIC FURNITURE SERVICE『System Wall Shelf』 appeared first on Dtimes.