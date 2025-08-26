組み合わせを自由に選べる！PACIFIC FURNITURE SERVICE『System Wall Shelf』
「PACIFIC FURNITURE SERVICE(パシフィックファニチャーサービス)」の新作、組み合わせ自由な木製ウォールシェルフ『System Wall Shelf』を2025年8月22日(金)より店舗限定で販売を開始。
発売日 ： 2025年8月22日
販売ルート： PACIFIC FURNITURE SERVICE 店舗
組み合わせが自由なウォールシェルフは、あるととても便利ですが、既存のもので探すと金属のものはあっても、木製でいい感じのものはビンテージしかありません。
ビンテージ品は、破損した際に修理やパーツの買い足しが難しいため、購入をためらうこともあります。
そこで、組み合わせ自由な木製ウォールシェルフ『System Wall Shelf』が誕生しました。
組み合わせを自由に変えることや、追加していくことも可能です。
壁を背負わせることもできますが、パーティションとして間仕切りにも使えます。
自分のライフスタイルの移行に合わせて、キャビネットや棚板を増やすことも減らすこともできます。
長く使ってぜひ次の世代まで受け継いでいってください。
この商品は店舗限定での販売となります。
1-Span
2-Span
3-Span
店舗名 ： PACIFIC FURNITURE SERVICE 恵比寿SHOP
所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿南1-20-4
アクセス： 恵比寿駅 西口 徒歩5分
営業時間： 平日 12:00-19:00／土日祝日 11:00-19:00(水曜日定休)
