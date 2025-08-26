明るさがアップ！ハイセンスジャパン「A4Rシリーズ」

ハイセンスジャパンは、明るさがアップした、ネット動画やゲーム・エンタメを存分に楽しめるフルハイビジョン／ハイビジョン液晶テレビ「A4Rシリーズ」を2025年8月下旬より発売します。

ハイセンスジャパン「A4Rシリーズ」

人気の動画配信サービスへの対応はもちろん、スマートフォンの画面をテレビ画面に映し出してみんなで画面をシェアできる「スクリーンシェア」や、ゲームに最適な「低遅延対応ゲームモード」も搭載しています。

■商品特徴

1. ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」

・パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速い「VIDAA」。

人気のネット動画アプリを最初から多数内蔵。

観たい動画を探せる音声操作機能「VIDAA Voice」搭載。

・たくさんのネット動画が高画質で楽しめる「動画配信サービス対応」(＊)

・観たい動画配信をダイレクトに選べる「VODダイレクトボタン」を12個搭載。

ボタンを押すとテレビの電源が自動起動するので、観たい動画が手間なく素早く楽しめます。

(＊) 動画配信サービスについて

※別途契約が必要なサービスがあります。

※動画配信サービスの利用には、インターネット接続が必要です。

また、ネットワークダウンロードによる更新が必要となる場合があります。

※プロバイダーや回線事業者との別途契約・使用料が必要です。

※回線事業者やプロバイダーが採用している接続方式などにより利用いただけない場合があります。

※天災、ネットワーク混雑状況その他の理由で利用できない場合があります。

※動画配信サービスの録画には対応していません。

※動画配信サービスのサービス名称やサービスの内容は、予告なく変更・終了する場合があります。

2. 様々な機器と繋いで楽しむ

・スマートフォンの画面をテレビ画面に映し出してみんなで画面をシェアできる「スクリーンシェア」

Apple Airplay2対応により、Apple製デバイスの画面をスクリーンシェアすることができます。

また、Anyview Cast対応により、Android(TM)デバイスの画面をスクリーンシェアすることもできます。

※スマートフォンやタブレットなどのデバイスとワイヤレスで接続し、コンテンツの転送ができます。

※接続する機器によっては表示できない場合があります。

※Apple AirPlay2、Apple Homeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※スマートフォンやタブレットなどと本機が同一ネットワークに無線LAN接続されている必要があります。

・ワイヤレスヘッドホンで音声が聴けるBluetooth(R)対応

家庭でワイヤレスヘッドホンなどを接続して離れた場所でテレビの音声を聴くことができるので、夜間の音漏れを気にすることなくテレビを楽しめます。

・テレビとリモコンが見通せない場所でもリモコン操作ができる「Bluetooth(R)対応リモコン」

・テレビの電源オン・オフ、音量の変更など様々な動作を音声でおこなえるスマートスピーカー連携「Alexa/Homekit対応」

3. ゲームを楽しむ

・ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少なく、特にFPSや格闘、アクションゲームなど判定にシビアなゲームに最適な「低遅延対応ゲームモード」を搭載。

・選択している入力機器からの情報に連動して、自動的に低遅延モードの設定に切り替える「ALLM対応」

※「ALLM設定」は、HDMI入力毎に設定が必要です。

※各機能の利用には、インターネット接続が必要な場合があります。

【高画質】

・4Kテレビの映像エンジンを搭載「HI-VIEWエンジン2K＋」

TVS社と共同開発した、4Kテレビ向けの映像エンジンを搭載。

地上波デジタルももちろん、ネット動画、スポーツ観戦、映画、ゲームなど様々なコンテンツに適したクラスを超えるほどの高精細高画質を実現。

・お部屋の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整してくれる！「おまかセンサー」搭載

テレビの下の面に搭載されるおまかセンサー(環境光センサー)により、部屋の明るさに応じてテレビのバックライトの明るさを自動的に調整します。

さらに、「暗い部屋でももう少し明るい画面で観たい」ときなど、明るさ詳細設定でカスタマイズができます。

・斜めから見ても見やすい画質ADSパネル採用［対象機種：32A4N］

斜めからでも見やすいハイコントラストで高画質なADSパネルを採用。

テレビを正面から見ることができない場所からも美しい映像が視聴できます。

・高コントラストが映えるVAパネル採用［対象機種：40A4N／24A4N］

高コントラストの映像美で楽しめるVAパネルを採用。

黒が引き締まってハイライト部分も明るい映像で楽しめます。

【高音質】

・原音の持つディテールがよみがえる「オートボリューム」搭載

番組とコマーシャルが変わるたびに頻繁にボリュームを合わせなくて済むほどの音量差に保ちます。

映画やドラマでは爆発音などの大音量を抑える一方、聞き取りにくい呟きやささやきを適度に増幅し、製作者の意図する効果を損なわない範囲で安定した音量で再生します。

さらにブルーレイディスク再生時でも音量低下を補って、他の番組ソースとの音量差を減らします。

※オートボリュームはEilex Auto Volume技術を採用しています。

・人の声を優先させて聞き取りやすく再構築し、映画やドラマなどの中で「声」を強調する「クリア音声」搭載。

※クリア音声はEilex Prism Dialogue技術を採用しています。

・高い音から低い音まで全ての音声帯域をフラットに整え、人の声やその他の肝心な部分の音まで綺麗で聞きやすく補正する「VIRフィルター」搭載。

※VIRフィルターはEilexの技術を採用しています。

・デジタル圧縮によって失われた周波数軸上の弱い信号を修復補償する事によって音質を改善する「デジタルリマスター」搭載。

音のディテール、明瞭度、ニュアンスなどを効果的に再現します。

※サウンドリマスターはEilex Focus技術を採用しています。

【録画機能】

・市販のUSB HDD(ハードディスク)を接続可能な「外付けHDD対応」。

録画データの空き容量が足りなくなったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。

・従来の地デジ／BS／CSのそれぞれ3波に2チューナーを搭載。

番組を視聴中、地デジ／BS／CSの裏番組を録画する「裏番組録画対応」。

・一度予約すれば、最終回まで毎回録画予約しなくて済む「簡単連続録画予約」。

テレビドラマなどの録画を簡単に行えます。

毎回予約する煩わしさをなくし、録り忘れの心配もありません。

番組延長などの時間変更にも対応します。

※追跡キーワードや追跡基準を適切に変更しないと録画されない場合があります。

※放送時間の変更は2時間までとなります。

・録画番組を見たいシーンから再生できる「チャプター機能」搭載。

録画番組の切り替わりを自動的に判断しチャプターを作成。

見たいシーンからすぐに再生できます。

※市販のUSB HDD(ハードディスク)接続時に対応しています。

※番組の種類や映像の種類によって、機能が正確に働かない場合があります。

【その他】

・ハイセンステレビ製品には「メーカー3年保証」が付いています。

・リモコンの裏側にドット状の細かな凹凸をつけることで、手で持ったときの滑りやすさを改善した「裏面滑り止め加工」。

