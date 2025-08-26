20キロ減量で話題の見取り図・盛山、“モチベ”低下に危機感「これはしょうがないこと」

8月24日、見取り図・盛山晋太郎が、自身のYouTubeチャンネル『盛山プロダクション』を更新し、1週間の食生活をVlog形式で公開した。

動画では冒頭、約3ヶ月で20キロの減量に成功したことで話題を呼んだ盛山が、現在の体重について「現在、さっき計ったら87.4キロでした。3キロ弱、体重は戻ってると。でもこれはしょうがないことなんです」と語る場面があった。

続けて、「普通の食生活に戻したら、体重でいったら増えるのは間違いなかったんですけど」「90キロまではいいかなって見てるんですけど、さすがに100キロに戻りたくない」とコメント。

一方で、ダイエット中は雑誌『anan』の撮影をモチベーションにし、目標を立てて取り組むことができていたとしつつ、「その企画が終わった今、何をモチベーションにしたら良いか分かっていない」「なので自分で見張りをつけようということで」と語り、Vlogを撮影することで、チャンネル視聴者に食生活を見守ってもらう、といった今回の動画の趣旨を説明していた。