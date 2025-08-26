「平気で人の物をとって行くのが悲しい」工具持参でセキュリティー解除…手慣れた2人組バイクドロボー犯行の一部始終　神奈川・相模原市

神奈川・相模原市のバイク販売店で防犯アラームを解除し、仲間と2人でバイクを持ち去る犯行の一部始終が防犯カメラに記録されていた。

店主は、「平気で人の物を取って行くのが悲しい」と話している。

工具を持参…手慣れた様子で防犯用のアラーム解除

神奈川・相模原市のバイク販売店でカメラが捉えたのは…

店のオーナー：

犯人が工具を持ってきて、バイクをいじって…

工具を持参した用意周到な2人組のバイクドロボーによる犯行の一部始終。

お盆休み中に防犯カメラが捉えたTシャツ姿の男。鍵がかかったバイクの側で何やらガサゴソ…手にはドライバーだろうか、工具のようなものが確認できる。

店のオーナー：

セキュリティーを工具で解除しておりまして…。結構手慣れた感じで普段からやっているのかなと…。

男は、防犯用のアラームを解除していたとみられる。

目の前では自転車が1台、さらにバイクが1台通り過ぎていく。

気にするそぶりを見せながらも手を止める気配はない。

窃盗仲間か…別の男も現れ2人でバイクを持ち去る

ところが突然、男は作業を止め、カメラの外へ。あきらめたのだろうか？

ところが1分後、再びカメラがその姿を捉える。

今度は別の男を引き連れ、あっという間に2人で持ち去って行った。

店のオーナー：

一生懸命働いたお金で買おうとされている方もいる中で、平気で人の物をとって行くのが悲しいですね。

警察は窃盗の疑いで、2人組のバイクドロボーの行方を追っている。

（「イット！」8月25日放送より）