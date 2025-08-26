TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ËÌÆüËÜ¤Ï¿åÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ·ã¤·¤¤±«¤äÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¡ÚCG¤Ç¸«¤ë¡ÛËÌ³¤Æ»¡ÁÅìËÌ¡¡º£¸å¤Î±«¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó

Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬¿åÍËÆü¤Ë¤«¤±¤ÆËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤ÏÂç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÐÍËÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤âËÌ³¤Æ»¤ÎËÌÉô¤Ç¤ÏÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¸á¸å¤âËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

¿åÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ´¨ÎäÁ°Àþ¤¬ËÌÆüËÜ¤òÆî²¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤±«¤äÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Î½¡Ã«ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤Î8·î¤Î1¤«·îÊ¬¤Î±«ÎÌ¤òÄ¶¤¨¤ëÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¡¢ÅìËÌ¤Ç¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

°ìÊý¤Ç¡¢À²¤ì´Ö¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢À²¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤â½ê¡¹¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÆâÎ¦¤Ç¤ÏµÞ¤Ê·ã¤·¤¤Íë±«¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²ÐÍËÆü¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ç¤¹¡£

»¥ËÚ¡¡:29¡î¡¡¶üÏ©¡¡:24¡î
ÀÄ¿¹¡¡:35¡î¡¡À¹²¬¡¡:30¡î
ÀçÂæ¡¡:32¡î¡¡¿·³ã¡¡:35¡î
Ä¹Ìî¡¡:36¡î¡¡¶âÂô¡¡:35¡î
Ì¾¸Å²°:36¡î¡¡Åìµþ¡¡:36¡î
Âçºå¡¡:35¡î¡¡²¬»³¡¡:36¡î
¹­Åç¡¡:34¡î¡¡¾¾¹¾¡¡:35¡î
¹âÃÎ¡¡:34¡î¡¡Ê¡²¬¡¡:35¡î
¼¯»ùÅç:34¡î¡¡ÆáÇÆ¡¡:33¡î