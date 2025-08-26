トランプ大統領「韓国が慰安婦問題に固執」米韓首脳会談で指摘　李在明大統領は日韓関係の改善に前向き姿勢

アメリカのトランプ大統領と会談した韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は、日韓関係について「二国間で懸念されていた問題の多くが取り除かれた」と話し、関係改善に前向きな姿勢を示しました。

韓国の李在明大統領：

今回日本に行き、石破茂首相と会談し、日韓で懸念されていた問題の多くが取り除かれたと考えている。

韓国の李大統領は、ホワイトハウスで25日、トランプ大統領と対面で初めての会談に臨みました。

この中でトランプ大統領は「韓国が慰安婦問題に固執している」と指摘し、日本と良好な関係を築くよう促しました。

これに対して李大統領は、訪米前に石破首相と会談したことに触れ、「日韓における多くの懸案が取り除かれた」との認識を示し、日本との関係改善に前向きな姿勢を示しました。

一方、会談でトランプ大統領は北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記について、「非常に良好な関係にある」と述べた上で、年内の会談実現を目指す考えを明らかにしました。

これに対して、李大統領から「北朝鮮にトランプワールドを建設し、私もゴルフができるようにしてほしい。金総書記はあなたを待っていると思う」と述べ、南北関係の改善へのトランプ氏の関与を促しました。