FRUITS ZIPPER、大学中退していたメンバー明らかに 仲川瑠夏の暴露にファン驚き「知らなかった」「まさかの新事実」
【モデルプレス＝2025/08/26】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が25日、グループでパーソナリティを務めるラジオ番組「FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週月曜深夜0時〜）に出演。メンバーの過去が暴露される場面があった。
【写真】FRUITS ZIPPER、大学中退を暴露されたメンバー
この日、7月28日に一定期間休養することを発表していた月足天音は欠席。“NEW KASHIKOI”の称号をかけたメンバー6人によるクイズ大会が開催された。
鎮西寿々歌は、2問正解で勝ち抜けとなる1回戦で仲川瑠夏と対戦した。互いに1問ずつ正解する接戦を繰り広げ、迎えた最終問題は手順に沿って読み上げられるレシピから料理名を当てるクイズ。「沸騰したお湯にパスタを入れて茹でます」「フライパンで、ベーコンとニンニクを切ってオリーブオイルで炒めます」と順々に読み上げられたところで、仲川が「カルボナーラ！」と見事に正解した。
敗れた鎮西は「ちょっと信じられない。だって想定してないもん、誰も」と予想外の結果に大きなショックを受けた様子。さらに、勝ち抜けを決めた仲川から「ここで大卒と大学中退の（差が出た）」と大学を中退していたことを突然暴露され、鎮西は「言うな言うな。あまり言ってないよ！」と公に広く知られていない過去を明かされたことに焦りを見せた。
この大会で、仲川と早瀬ノエルとの決勝を制し、初代“NEW KASHIKOI”の称号を手にしたのは松本かれん。景品としてインドネシア発インターネットミームのキャラクター「トゥントゥントゥンサフール」のTシャツが贈られると、「これ、いらねー！」と笑いながら口にした。以前、月足のファンに同じキャラクターのTシャツをもらったという鎮西から「かれんたん（松本の愛称）とお揃い、嬉しいな」と語りかけられると、「最悪〜」と冗談交じりに繰り返し言い、笑いを誘っていた。
この放送を受け、ファンからは「るなぴ大卒は初知り」「るなぴの煽り面白すぎる」「おすず大学行ってたんだ！」「生放送でまさかの新事実暴露されてる（笑）」「知らなかった」「びっくり」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
