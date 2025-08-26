くれまぐ・浅見めい、美脚際立つ後ろ姿に「異次元スタイル」「二度見した」の声
【モデルプレス＝2025/08/26】超個性派“期限切れJK”3人組クリエイターユニット“くれまぐ”ことくれいじーまぐねっとの浅見めいが25日、自身のInstagramを更新。街中での後ろ姿写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】浅見めい、異次元スタイルの美脚
浅見は街中で撮影した後ろ姿の写真を投稿。白いTシャツからすらりと伸びた美しい脚のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「異次元スタイル」「美脚すぎる」「二度見した」「スタイル良すぎ」「憧れ」「かっこいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆浅見めい、美脚際立つ後ろ姿
