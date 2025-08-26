渡辺美奈代、家族から好評の手作り冷製パスタ披露「真似っこしたい」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/08/26】歌手でタレントの渡辺美奈代が25日までに、自身のオフィシャルブログを更新。家族から好評を得たという“トマトの冷製パスタ”を披露し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】渡辺美奈代、家族絶賛の手作りパスタ
渡辺は、絵文字を交えながら「今日のお昼ごはん」とつづり、トマトの鮮やかな赤とモッツァレラチーズ、大葉が彩りを添えた夏らしい爽やかな“トマトの冷製パスタ”の写真を公開。「men’s達から美味しい頂きました！」と夫や息子たちからの反応を嬉しそうに明かした。
同投稿にファンからは「とっても美味しそう」「真似っこしたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
