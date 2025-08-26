三上悠亜、美バストのぞくバニー姿話題「網タイツがセクシー」「破壊力すごい」
【モデルプレス＝2025/08/26】タレントの三上悠亜が24日、自身のInstagramを更新。バニーガール姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】三上悠亜、網タイツでSEXY美脚透ける
三上は黒いハートとウサギの絵文字を添え、バニーガール姿の写真を投稿。胸元が開いたノースリーブトップスにミニ丈ボトムス、網タイツを合わせたスタイリングで、美しいバストや脚を惜しげなく見せている。
この投稿に、ファンからは「網タイツがセクシー」「破壊力すごい」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「バニーちゃん似合ってる」「最強の美ボディ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆三上悠亜、バニーガール姿披露
