26日（火）北海道北部は危険な大雨になりそうです。晴れている東北〜九州でも、午後は激しい夕立にご注意ください。

＜26日（火）の天気＞

日本海の低気圧からのびる前線の影響で、北海道北部で雨が強まっています。低気圧の本体が近づいている、北海道日本海側では風も強まってきています。

午後も北部を中心に活発な雨雲がかかり、大雨になりそうです。特に宗谷地方では27日（水）にかけての総雨量が8月1か月分の降水量を超えるおそれがあります。

一方、晴れている東北〜九州は真夏のような暑さになっています。午後は内陸や山沿いを中心ににわか雨や夕立がありそうです。突然激しい雨や非常に激しい雨の降るところもありそうですので、天気の急変にお気をつけください。夜は東北日本海側にも前線が近づいて、雨が強まってくる見込みです。

●予想24時間降水量（27日朝まで、多いところ）

北海道 180ミリ

東北 100ミリ

土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

＜予想最高気温（前日差）＞

東京は9日連続、大阪は13日連続の猛暑日になる見込みです。

札幌 29℃（＋1）

仙台 32℃（＋5）

新潟 35℃（＋2）

東京 36℃（±0）

名古屋 36℃（-1）

大阪 35℃（-1）

鳥取 36℃（＋3）

高知 34℃（±0）

福岡 35℃（±0）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

27日（水）は前線が南下してくるため、日本海側を中心に雨が降るでしょう。その後は晴れる日が多いですが、来週明けに再び雨になりそうです。天気にかかわらず、まだまだ猛烈な暑さが続く見込みです。沖縄那覇では29日（金）以降、くもりや雨の日が多くなる見込みです。

■北日本・東日本27日（水）は北日本や北陸でも大雨になりそうです。関東でも夜は雨が降るでしょう。その後も北日本は周期的に雨が降る見込みです。東日本は晴れる日が多く、35℃前後の暑さが続くでしょう。名古屋は体温超えの暑さになる日もありそうです。