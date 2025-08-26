お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が26日、都内で行われた「fire limit 120」プロジェクト ローンチ発表会に出席した。10日に二階堂ふみ（30）との結婚を発表してから2週間後で初の公の場となった。カズレーザーは、代表質問で結婚について話を向けられると「ありがとうございます」と笑み。拍手喝采を浴び「ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。拍手が鳴りやみません」と喜んだ。

その上で「思った以上の人から、めっちゃ祝ってもらった。『おめでとうと同時に同時に私もうれしい』と。こんなに祝ってくれるんなら、定期的に結婚しようかと。同じ人と何回かは、重婚かな」と、ジョークを交えて結婚の反響について語った。「心境の変化は特にない。フワフワ生きています。お祝いいただいたお返し、何を渡せば良いか、すっごい悩んでいます」と答えた。

心境の変化はないとしつつも、結婚したからか、初めて厄払いに行くつもりだと明かした。人生を振り返って攻めて良かった瞬間について聞かれると「攻めたことが、ほぼないですね。守り、守りで…先にどうぞ、先にどうぞみたいな。石橋をたたいている人を見守る。多くの人を見守る、安全な道へ行く。攻めたことがない」と答えた、さらに、残り4カ月となった今年、新たに攻めていきたいことについて聞かれると「今年、41（歳）。本厄なので厄払いに、どこかのタイミングで行っておきたい。自分としては、かなり攻め。（厄払いが）何をやっているか、分からないから行こうかと」と笑みを浮かべた。

カズレーザーは10日午後4時に、Xで二階堂と連名で文書を発表。「如何せん二人ともに個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とコメントした。16年のテレビ番組で、二階堂が「顔がすごくタイプ」と公言して9年…芸能界も驚く電撃婚となり、その後も反響を呼び続けている。

「fire limit 120」プロジェクトは、出火から2分＝120秒を超えると一気に炎が拡大すると言われることを受け、国内唯一の「軽い・小さい・片手で使える」初期消火ツールで「炎を守るものが大事な者を」守るがキャッチフレーズの「FIRE OUT」と「攻めの防災チェックリスト」を公開し、連動して「攻めの防災」を提案する。

この日はテレビ、ウェブなどのカメラが16台、取材陣、関係者含め100人超が集まった。その前で、カズレーザーは「FIRE OUT」による初期消火を実際に体験。14秒で消化に成功し「14秒で消えるんだから、ショート動画で回しやすい。（内容物が）全然、入っていますね。簡単でしたね。久しぶりに実際の炎で…緊張しましたね。一瞬でした。火災になる前に防げるんだなと」と胸を張った。また以前、てんぷら油火災を起こしかけたことから「他の家庭より消火器の数は多い。1部屋1個が理想だけど…目につくところに置くことが大事」と自宅に消火器を多く置いていることも明かした。