テレビ神奈川（tvk）は26日、SNSで人気を集め、コミックELMO（マイクロマガジン社）で連載し現在、コミックスが5巻まで発売中の鎧田氏原作、神奈川県ご当地漫画「#神奈川に住んでるエルフ」の実写ドラマとアニメを制作・放送すると発表した。ドラマ、アニメともに、同局で生放送中の情報番組「猫のひたいほどワイド」（月〜木曜午後0時、猫ひた）内で放送。午後0時から同30分の「3局ネット枠」で放送するため、同番組を放送中のチバテレ・テレ玉でも視聴できる。

「猫ひた」は、猫のひたいほど狭い神奈川県内地域の情報をワイドに紹介する地域情報番組で、今年は記念すべき放送10年目。出演中の若手タレントで構成するリポーター集団「猫の手も借り隊」（借り隊）が「誠実」「丁寧」「真心」の精神で、体当たりの潜入リポートを展開している。

今回の企画の第1弾はドラマで「#神奈川に住んでるエルフの『どきどき！エルフどき！』」と題し、9月30日から番組内でスタート。東京都の真下に位置する神奈川県内各地で普通に暮らす「横浜のエルフ」と、いろいろあってエルフをほっとけない「川崎の人間」を中心に、現代日本になじんだ神奈川県に住んでるエルフが織りなす物語の世界観を生かし、お笑いタレント、俳優で脚本、演出までこなす吉田ウーロン太（47）が監督、脚本を務める。

ドラマは、横浜、横須賀、茅ケ崎、相模原のエルフたちがパーソナリティーを務める、原作にはないラジオ番組を舞台にした5分のシチュエーションコメディードラマとなる。異世界のエルフの森を追われ、今は神奈川県に住んでいたエルフたちは、すっかり令和の現代になじみ「人間と仲良くなりたい」と、ラジオ番組「どきどき！エルフどき！」を立ち上げる。ディレクターは川崎の人間、ADには町田のオークが務め、県内各地から公開生放送に取り組むが、長命なエルフたちが、それぞれ住んでいる神奈川県内地域愛満載のラジオ番組はいつもどきどき。果たして神奈川に住んでるエルフたちは人間と仲良くなれるのか、を描く。

メインキャストの6人は、借り隊のメンバーが演じる。各メンバーと制作陣がコメントを発表した。

吉高志音（横浜のエルフ）横浜のエルフ役を演じさせていただくことになりました。エルフとしての気品を大切にして撮影に挑みました。ファンタジー的存在ですが、そんなエルフが人間たちと和気あいあいとしている姿をぜひ楽しんでください！

赤澤遼太郎（川崎の人間、猫ひたOB）大好きな作品に出演できてとてもうれしいです！ 僕は川崎出身！ 満を持して、胸を張っての解禁です！ 本物の川崎の人間が演じる、川崎愛あふれる「川崎の人間」として、個性豊かなキャストの皆さまと楽しくお芝居をさせていただきました！ 好きですかわさき愛の街。

THE SUPER FRUIT田倉暉久（横須賀のエルフ）まずは、横須賀のエルフを演じる事ができて本当に光栄です。撮影中も楽しく、あたたかい雰囲気で終えることができました。この作品を通して神奈川の魅力を沢山の方に楽しく知って頂けたらとてもうれしいです。

畠山理温（相模原のエルフ）相模原のエルフを演じさせていただくことになりました。火曜ブルーの畠山理温です！猫ひたを通して神奈川愛と自然愛は十分だったのでとても楽しく演じることができました。そして僕自身、久しぶりに歌とダンスができてとても充実した期間でした。お芝居を通じてたくさんの人に支えられ最高に面白い作品になりました！ぜひお楽しみください！！！

赤羽流河（町田のオーク）町田のオーク役を演じさせていただきます。個性豊かなエルフたちと神奈川の魅力がぎゅっと詰まった作品です。さらにダンスや歌など、見どころも盛りだくさん！ ご覧いただく皆さまに楽しんでいただけるよう精いっぱい務めますので、ぜひご期待ください！

吉田ウーロン太（監督・脚本）意識したのはチャーミングな県。海も山も大都会も大自然もある神奈川県は、多面的な魅力を持つ人間のように思えました。そんじょそこらの国なら首都を張れるポテンシャルがありながら、おとなりの東京都に後塵（こうじん）を拝しつつも「異国情緒なら負けてませんがね」という顔を見せる。何とも魅力的な神奈川県をぜひお楽しみ下さい！

鎧田氏（原作）神奈川県に住む皆さま、神奈川県に縁のある皆さまのおかげで「#神奈川に住んでるエルフ」がtvkでドラマ化、アニメ化することになりました！ キャストの皆さま、スットコエルフやオークになってくれてありがとうございます。アニメの方も続報をお待ちください！

ドラマの撮影は、今回の撮影は、ゲーム制作会社ILCAが設立したILCA LAB内のスタジオで、大型LEDウォール（横10・0メートル×高さ2・5メートル）に背景映像を映し出して行った。箱根や湘南、横浜イングリッシュガーデンまで、神奈川の風景にも注目だ。

アニメは、神奈川県出身の声優陣を起用し12月から「猫ひた」内で放送をスタート。詳細は今後、発表する。